鴻準拚醫療事業 「創造雙成長引擎的新鴻準」

金屬機殼大廠鴻準（2354） 董事長呂軍甫指出，就目前的發展方向而言，鴻準將布局低軌衛星領域相關零組件，自動化、機器人、醫療檢測儀器、醫療預防裝置與各式醫療器材與醫療雲，均是現階段研究與發展的布局重點。

鴻準今年致股東營業報告書出爐，該公司表示，對鴻準來說，2021年是相當不同於以往的，除確立了轉型的方向外，組織上也進行了局部的調整，我們的方向是往健康醫療發展，尋找新的成長動能；我們的調整將呈現在更專業更符合公司治理的董事會結構，在接單計畫上的選擇，在擴產與生產基地上的取捨，在管理團隊上的組合，在各方面進行微調、取捨與轉型，創造有雙成長引擎的新鴻準。

就鴻準在2021年的營收與獲利數字而言，若於相同產業範圍內與跟競爭對手在同一基礎上比較，鴻準交出了相對水準以上的成績，鴻準經營團隊對自己有更高的期許，因此並不滿足於目前的營收與獲利水準。

除現有ICT的業務外，鴻準將發展健康醫療新事業。考量公司整體發展與未來布局，重新規劃廠區產能與存廢。將設立健康醫療廠區，並進行特許行業申請與相關認證。

鴻準將在今年內設立數個研發中心，除強化現有技術核心優勢，也為健康醫療新事業奠定發展基礎。招募相關人才方面，除為現有事業招募研發人才外，也將大量招募健康醫療的研發人才。