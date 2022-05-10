鴻海教育基金會攜手雙北教育局 開辦AI師培營

為使AI教育向下扎根，鴻海（2317）今（10）日表示，旗下鴻海教育基金會，特別與台北市及新北市教育局分別合作推動讓AI課程進入國中校園，並於5月7日起陸續舉辦師培營，以協助老師不但可具備AI知識，也能從9月的新學期開始開課、帶領學生學習AI。

鴻海教育基金會在2021年出版了AI長篇劇情漫畫《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》，獲得了許多好評。基金會不但公益捐贈偏鄉國中小以及快樂學習協會等單位的弱勢課輔班共三千多本，以讓偏鄉及弱勢的孩子就算有家庭環境的限制，也能有機會看到這本漫畫而開始接觸到AI，同時也希望能夠讓更多孩子可以更輕鬆地就學習到AI，

鴻海教育基金會執行長汪用和表示：「鴻海教育基金會編製科普漫畫、並前進偏鄉舉辦AI偏鄉國中研習營，目的就是希望能普及AI教育，但最能普及的方式，其實就是讓學校老師上課時教，AI教育才有可能遍地開花。因此，鴻海教育基金會希望建立起入課模組，好讓更多老師將來可以更方便地在學校授課。」

為了避免國中生覺得枯燥艱澀，AI進入國中課堂不但將會是以漫畫《阿宅聯盟：決戰AI太陽王國》作為主要教材，基金會更邀請了成大資訊工程系教授，也是愛自造者學習協會創辦人蘇文鈺教授，針對漫畫中的兩個知識點：「統計性的機器學習」（根據球的移動與落點資料）與「路徑引導避障原理」（根據與周圍車輛的方位與距離資料），設計出適合國中生的「乒乓球」與「賽車」兩款遊戲、以及動手實做的教案讓學生可以體驗AI，並提供教學工具與課綱，為老師上課培力，所以之後老師即可帶著學生透過看漫畫、玩遊戲與動手做等活潑的方式，學習機器學習模型的使用方式、資料收集分析標記，引導學生進入AI與資料科學領域。

AI國中入課師培營今年預定將培訓90名老師於台北市及新北市的國中授課，首場台北市的師培營在5月7日開課，新北市的師培營則將於5月31日登場，鴻海教育基金會十分感謝老師們願意花週末假日的時間來上課，也特別感謝台北市與新北市教育局願意與基金會攜手大力推動AI國中入課，期盼在大家的共同努力下，能為培育下一代科技人才做最好的提前布局、超前準備。