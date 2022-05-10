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友達4月營收202億元 月減27.9%

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

友達光電（2409）今（10）日公告2022年4月自行結算合併營收為202.2億元，較上月減少27.9%，較去年同期減少31.7%。

友達表示，4月營收大幅下滑，主要受戰爭、通膨等總經不確定性因素影響，加上先前塞港、缺櫃影響導致通路庫存水位偏高，造成客戶需求偏弱。

另外，大陸華東地區4月開始執行嚴格的疫情封控措施，造成友達光電在昆山、及蘇州的生產基地，面臨人員出勤、及上游原物料供應等挑戰而降載生產，下游客戶也因在封控範圍內而影響出貨。目前疫情已逐步趨緩，部分地區開始解封，但預期要完全恢復正常仍需要一段時間。

友達4月面板總出貨面積達157.8萬平方米，較3月減少24.4%。

累計今年前四個月合併營收1,017.51億元，年減9.6%。今天股價隨大盤開低走高，終場小漲0.1元，成交量逾8.58萬張，收17.4元。

友達 營收

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