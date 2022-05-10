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第一屆晶心盃RISC-V 創意大賽 報名至6月15日截止

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

32及64位元高效能、低功耗RISC-V處理器核心領導供應商、RISC-V國際協會(RISC-V International)創始首席會員晶心科( 6533）主辦的第一屆晶心盃RISC-V 創意大賽，報名正式展開。

晶心科表示為培育相關領域人才，聚焦於方興未艾的RISC-V開放式架構應用，期許藉由賽事匯聚各界創意，鼓勵大學院校學生參與競賽，探索RISC-V 相關領域應用，發掘傑出的 RISC-V 產業新創人才。晶心盃RISC-V創意大賽報名從即日起至6月15日止，分為創意設計組及應用組兩組，首獎獎學金為新台幣20萬元，大賽總獎金達百萬元。

晶心科董事長林志明表示，晶心長期以來耕耘學界，RISC-V產學合作完整解決方案簽約學校已超過70校，包括台灣、亞洲、歐美等一流名校，ACET技術檢定計畫（Andes Certified Engineer Test, ACET, 晶心開發系統技術能力分級檢定）舉辦多年，更已培育數百位嵌入式領域的人才。這次晶心盃RISC-V 創意大賽乃基於以往已投入學界的資源，加上晶心去年於盧森堡上市的新募資金，及RISC-V 生態的發展蓬勃，各方面條件都趨向成熟，才能落地生根。

林志明希望能藉由本次大賽，提供台灣優秀學子發揮創意的舞台，並有機會站上國際新創市場。

林志明說，RISC-V有望成為處理器界Linux，讓所有運算裝置都能應用。RISC-V開放的架構、模組化、及可擴充的特點，加上多元而豐富的生態系，其應用範圍更涵蓋從低階到高階，包括目前最熱門的5G、AI、AIoT、車用輔助系統(ADAS)、AR/VR、區塊鏈(blockchain)、雲端運算(clouding computing)、資料中心(data Center)、指紋辨識(fingerprint)、 FPGA、高速運算(HPC)、網路通訊設備(network)、安防(security)、儲存(storage) 、無線裝置(wireless)等，RISC-V 架構可以讓創新人才可一展身手。

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