飛捷董座：去年先苦後甘 將攻軟硬整合解決方案

工業電腦廠飛捷（6206） 董事長林大成指出，未來飛捷將持續投入更多的資源開發場域智能化與自動化所需的硬體產品及軟體服務，為合作夥伴提供更多元的軟硬體整合解決方案，以強化成長動能，與合作夥伴一同成長茁壯。

飛捷今年度致股東營業報告書出爐，林大成表示，110年對飛捷科技來說，是先苦後甘的一年。110年上半年雖然歐美地區新冠疫情影響漸小，客戶的需求逐漸提升，然而在全球性零件缺料的情況下，飛捷科技面臨有訂單卻交不出貨的困境，導致飛捷科技上半年的營收的表現不如預期。面對缺料的危機，飛捷科技透過提早備料、設計變更、漲價等措施，降低缺料所造成的衝擊，成功的帶動下半年的營收成長，讓飛捷科技全年合併營收站上51.9億元，較109年上升17%，繳出漂亮的成績單。

近年來，飛捷科技積極發展AIoT軟硬體解決方案，以提供客戶全方面的服務為目標，包括場域應用所需的軟硬體需求，以及場域使用情境的智能化解決方案。在硬體服務方面，飛捷持續深耕於餐飲、零售及醫療等領域，提供給客戶場域所需的硬體選擇，以讓客戶能一站式的購足所有硬體為目標。

在軟體服務方面，透過子公司華捷智能專注於發展人工智慧與機器學習的技術，結合飛捷科技在餐飲、零售業豐富的通路關係，提供智能解決方案予餐飲、零售業的客戶。除此之外，飛捷科技亦持續推廣雲端監控UEM軟體nefi，以訂閱制的方式提供遠端監控硬體的軟體服務，讓客戶能更有效的進行硬體的維運，同時提高飛捷科技產品在市場上的競爭力。