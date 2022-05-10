任職總座3年 林之晨：台灣大擺脫衰退、重回成長里程碑

林之晨任職台灣大總經理一職已滿三年，他今（10）日在個人臉書上分享，三年來，台灣大整體營運總算擺脫長期衰退、重回成長之路，達到一個里程碑，他也期待台灣大進入正循環後，有更大施展空間，可以加速往千億美元市值、區域級科技電信集團的BHAG（偉大、驚險且大膽的目標）大步邁進。

林之晨說，去年的這個時間點，台灣大營收加速成長、EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）開始從年減轉為年增，代表營運狀況開始好轉。而過去的一年，台灣大營運又更上一層樓。

「首先看看財務數據，擴大營運規模一直是我的一個工作重點，先有規模，才能有平台、有槓桿。」林之晨表示，過去一年（21Q2-22Q1），台灣大合併營收來到1606億元，年增18%，其中，momo貢獻成長中的225億元，而電信則貢獻23億元，電信也是2017年以來首次營收轉為成長。「值得一提的是，相較我到任前一年（18Q2-19Q1），目前為止營運規模總共放大了36%，總營收增加423億元，超過一個獨角獸！」

台灣大營收中，momo占 58%，過去一年期間的大幅加速，一部分是來自於21Q2-Q3三級警戒過程中，消費被強迫加速轉往線上。

林之晨表示，「長期而言，人們勢必會把消費預算持續移到數位，但未來一年，電商恐得消化去年強迫轉移的症候群，因此，我們的其他成長策略要能銜接。」他也預期，未來這一年的營收成長增速大概不會再有10%以上的成績，但他仍希望明年台灣大能成為營運規模最大的電信集團，到2025年，能挑戰國內金融、製造業以外，營運規模最大的消費科技集團。

從新創領域走進電信領域，過去的三年，林之晨也有不少體悟，他整理了「勇於超前布署」、「珍惜人才尊重人才」、「讓新創帶你看見未來」、「長線時間」、「持續寫作」、「固定運動」等6個CEO體悟，與同在學習Leadership（領導力）的人們一同分享。