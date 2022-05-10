華碩大手筆國際宣傳 點亮世界最高建築哈里發塔
華碩（2357）舉辦The Pinnacle of Performance新品線上發表會，還特別於發表會前點亮世界最高建築—杜拜哈里發塔，讓世界看見創新之美。
此次新品線上發表會，華碩專注使用者需求，推出極具行動創造力的新品、輕薄高效能的Zenbook與具新潮生活風格的Vivobook全系列筆電。華碩全球副總裁李益昌表示，感謝使用者愛戴，讓華碩成為全球第一的NVIDIA® Studio創作者筆記型電腦品牌，並穩踞全球OLED筆記型電腦第一大品牌地位。
華碩推出最新旗艦機種Zenbook Pro 16X OLED (UX7602)創作者筆記型電腦，僅2.4公斤、16.9公釐輕薄便攜，隨時發揮靈感。經NVIDIA Studio 驗證，最高搭載第12代Intel® Core™ i9 12900H處理器和NVIDIA GeForce RTX™ 3060顯示卡，提供出色的行動效能。ASUS IceCool Pro散熱系統，使用兩個配備97片3D彎曲葉片的IceBlades風扇，引導熱空氣經由AAS Ultra機制達到有效散熱，14.5公釐抬升設計將鍵盤傾斜7度，更符合人體工學。大容量96 Wh 電池具備10小時續航電力，長時間運作無虞。
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