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首季IC產業產值 達1兆1,592億元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

台灣半導體產業協會（TSIA）今（10）日表示，工研院產科國際所統計今年第一季台灣整體IC產業產值（含IC設計、製造、封裝、測試）達新臺幣1兆1,592億元（USD$39.2B），較上季成長4.8%，較去年同期成長28.1%；其中以IC製造為6,667億元佔比最大；預估今年台灣IC產業產值達4兆8,751億元。

TSIA表示，其中IC設計業產值為3,300億元（USD$11.1B），較上季成長3.9%，較去年同期成長26.8%；IC製造業為6,667億元（USD$22.5B），較上季成長8.7%，較去年同期成長33.3%，其中晶圓代工為5,969億元（USD$20.2B），較上季成長10.5%，較去年同期成長36.5%，記憶體與其他製造為698億元（USD$2.4B），較上季衰退4.9%，較去年同期成長11.3%。

TSIA指出，IC封裝業為1,100億元（USD$3.7B），較上季衰退8.3%，較去年同期成長11.8%；IC測試業為525億元（USD$1.8B），較上季衰退4.5%，較去年同期成長14.1%。新臺幣對美元匯率以28.0計算。

TSIA表示，工研院產科國際所預估今年台灣IC產業產值達4兆8,751億元（USD$164.7B），較去年成長19.4%。其中IC設計業產值為1兆3,848億元（USD$46.8B），較去年成長14.0%；IC製造業為2兆7,953億元（USD$94.4B），較去年成長25.4%，其中晶圓代工為2兆4,855億元（USD$84.0B），較去年成長28.1%，記憶體與其他製造為3,098億元（USD$10.5B），較去年成長7.6%。

TSIA表示，IC封裝業為4,725億元（USD$16.0B），較去年成長8.5%；IC測試業為2,225億元（USD$7.5B），去年成長9.6%。新臺幣對美元匯率以28.0計算。

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