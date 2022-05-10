台灣大總座林之晨 分享三年級總經理的六大體悟

台灣大（3045）總經理林之晨上任滿三年，今天一早發出臉書，暢談自己三年級總經理心得，他說三年來用上畢生功力推動的轉型，終於達到一個里程碑，同時也有一些CEO的領悟。

林之晨表示，回顧三年級歲月，有六大體悟，包含勇於超前部署、珍惜人才尊重人才、讓新創帶你看見未來、長線時間、持續寫作、固定運動。

在珍惜人才尊重人才部分，林之晨表示， 台灣大人才濟濟，但每個無敵鐵金剛也都有很多選擇。因此，我非常珍惜他們選擇跟我一起工作，也尊重每個人的特質、意志與學習進步的需求。相對於工業革命時代，講求擠壓員工的產出，在知識經濟的時代，我想，珍惜人才、給他們空間時間，反而會讓人才與公司都得到更多。

舉例來說，林之晨表示，在台灣大，我每年固定舉辦「與 Jamie 有約」年度活動，讓平常較難接觸到的非管理職同仁，有機會提案新產品、新流程企劃，並組成跨部門團隊去執行。藉由這計畫，人資同仁 Tammy 提案並落實了「工作社團」機制，讓我們公司每位同仁，除了自己部門工作的「主修」，可以利用 20% 上班時間，到不同部門去「輔修」該部門的工作。這個計畫，直接拓展了同仁的視野，加速大家成為新時代需要的跨域人才，也增進了公司部門間的橫向理解與溝通。透過一個珍惜人才的計畫，孵育出另一個更大的珍惜人才平台，每次想到都覺得很美妙！

林之晨表示，擔任總經理第三年的這一年，台灣大整體營運總算擺脫長期衰退、重回成長之路，台灣大逆轉了長達六年的衰退，呈現營收加速成長，同時可以帶動現金流、獲利成長的健康狀態，過去三年的努力，總算把這個飛輪推動，可說是一個不錯的期中進度。

至於做對了什麼，林之晨表示，首先歸功於momo的極佳成長策略。B2C 綜合電商，優勢來自「品項多、價格省、送貨快、服務好」，在物流投資上超前佈署，在全台已佈署達 31 座衛星倉，去年也啟動自有物流車隊的投入，如今很快扛起 21% 的訂單配送。

另一方面集團合作，林之晨表示，momo持續透過momo幣來回饋會員、提升忠誠度。momo幣也成為momo與集團企業與外部夥伴合作，最好的媒介。舉例來說，跟北富銀合作推出，主打消費回饋momo幣的momo卡， 全體會員在第1季，貢獻momo的B2C電商營收高達 26%。

此外，林之晨表示，momo跟台灣大合作，主打月月賺 momo幣的 mo幣多資費，全體用戶對momo的B2C營收貢獻，3月也來到 3.5%，較去年12月幾乎是倍增。換言之，momo 幣讓 momo 可以借助集團、合作夥伴力量來增加客戶，同時提升黏性，讓底層「多、省、快、好」的優勢充分放大，因此能在電商與零售業一枝獨秀，最終也為台灣大營收獲利的巨大動能來源。

電信事業部分，林之晨指出，自己在 2019 年、4G 與 499 大亂鬥尾聲、一片屍橫遍野時加入，首要任務就是推動5G 時代朝更健康的方向發展，才有機會逆轉長期衰退，結論是純5G在頭三年是利基型產品，普及速度將遠慢過 4G 前期，要更積極去堆疊服務，稱為「超 5G」，才能真正滿足企業、消費者的種種應用需求，有效帶動營收、獲利成長。

林之晨表示，mo幣多、好速成双是兩個推升電信業務成長好例子，momo、電信業務加上家用寬頻成為三個成長引擎，同時簽下國際重磅 OTT 平台 Disney+，透過綁定該平台的訂閱，讓漫威、星戰、皮克斯等強勢內容，為我們的電信產品助攻，現在努力開始開花結果，ARPU、服務營收持續走高。

林之晨表示，往前走，我們會把「超 5G」策略，結合台灣大品牌再造後 Open Possible 精神，取名為 OP響樂生活，以更快速與更大幅度的展開，去滿足用戶生活中各種食衣住行育樂需求，並幫企業解決數位轉型、綠色轉型的種種問題。

另一方面，林之晨指出，當初推動台灣大投資的 AppWorks Fund III 也開花結果，讓台灣大與 AppWorks 合作，除享受與 91APP、KKday 等 AppWorks 新創策略合作的價值之外，也開始獲得來自 Fund III 的實質收益。到此為止，台灣大與 AppWorks 結盟，算是商務、財務雙收，也算是圓滿達成階段目標。