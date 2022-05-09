佳世達董座示警：缺料會一路到下半年「影響時間拉長」

佳世達今（9）日舉行第1季線上法人說明會，佳世達董事長陳其宏表示，首季EPS 為0.27元「第1季獲利不理想，要跟大家說抱歉 」，上次法說會有特別提到第1季是最淡的一季，目前目前來看將逐季改善營收、獲利。

佳世達公布第1季財報，合併營收609億元，比去年同期增加100億元，年成長20%，但受到原物料、費用上漲及產品組合變動影響，營業淨利為13.24億元，較去年同期減少3.94億元，年減23%。業外受到權益法收益及處分利益減少影響，比去年同期減少11.7億元，歸屬於母公司業主之淨利為5.34億元，每股稅後純益為0.27元。

陳其宏法說會上表示，上次預告第一季將是獲利上的淡季、也是最低的一季，尤其感受到整個疫情對供應鏈影響衝擊特別的大。佳世達生產基地主在蘇州，從第一季一直到現在上海、蘇州、昆山這一帶是影響最大，「我們付出很大的成本來滿足客戶交貨與生產的期待」，可以說花了很的力氣或是更高代價把 貨生產出來、把原料拉進來。

他也指出，缺料情況本來預估上半年就會逐漸減輕，但是現在看來會影響到下半年，「缺料時間拉長」。缺料部分半導體還是蠻嚴峻，雖然家用筆電、顯示器需求放緩，但是像是電源管理IC是缺貨的最大宗，其他如網通、車用還是缺很大。

陳其宏指出，佳世達下一階段將以高附加價值事業獲利過半為目標，持續在優化現有事業、擴大醫療事業、加速解決方案和布局5G網通事業的四大營運方針加深加廣。第二季展望方面，看好各事業均可維持成長動能，但大環境仍應審慎應對，在疫情影響與供需狀況的挑戰下，維持今年營運逐季走高的看法。

在各事業群表現方面，第一季資通訊產品營收成長約25%，目前消費需求逐漸轉向以商業需求為主，高附加價值產品線持續優化；醫療事業第一季營收成長20%，創同期新高，營業淨利上升，第二季可望維持高度成長；智能方案第一季營收成長30%，創同期新高，營業淨利上升，第二季仍將強化雲端與數位轉型服務，提高附加價值；網路通訊第一季產品組合優化，毛利率及營業淨利皆上升，未來持續朝優化產品線和提升毛利率發展。

佳世達也將在30日舉行股東常會，日前董事會已通過將配發現金股利2.5元，由於轉投資公司也已陸續公布股利政策，預計今年來自轉投資公司現金股利及減資，可挹注現金流入約24億元。