海運運費下滑 宏碁陳俊聖：說運費永遠很貴是騙人的

海運業需求從去年一櫃難求，到今年已逆轉，部分區域運費甚至下滑雙位數百分點。宏碁（2353）第1季末庫存水位達638億元，平均售貨天數來到80天，宏碁董事長陳俊聖受訪指出，現在比疫情前多放一倍的貨在海上飄，對手每一家狀況也都差不多。

黑天鵝與灰犀牛干擾全球電子業佈局，去年一櫃難求海運榮景已經不再，如今空運費仍高，但海運運費已經下滑，陳俊聖指出，亞太區如印度或南亞已下滑兩位數百分比，歐美航線也有個位數百分比跌價。

「說運費永遠都很貴是騙你的，沒這回事！這是現貨市場（spot market）」宏碁董事長陳俊聖說。

會逆轉有兩個原因，首先是大陸的封城清零政策從3月加強推動，工廠沒開工就沒貨可出，工廠有開有關也加劇長短料問題，市場終端需求則因通膨跟戰爭因素減少，所以航運運費已經下滑，陳俊聖估下半年各航運公司添購的新船到港，干擾一年半以上的航運問題正在緩解。

也因為海上飄的電子產品庫存高，大陸停工衝擊也沒預期大，因為4月銷售的貨早已提前飄出港。「市場需求跟出貨量的相關係數很低，因為很多產品都飄在海上，海上大量飄貨，推移供應鏈停擺效應，而空運絕非首選，顯示器等大貨物甚至空運運費比本身單價昂貴。

相對於2020年底到2021年的一櫃難求海運榮景，現在算是逐漸回歸正常，回想最初大塞港，貨在外海無法卸貨相比，陳俊聖說當時只有5%貨排得到貨櫃出港，等三天到一週才能上船，現在則情況改變沒這麼糟，出貨可出得了。

現在海上飄的貨量相當於疫情前海上「在途貨物」數量的兩倍，原因不是貨櫃稀缺而超額搶船，而是因供應鏈大亂，長短料導致能出貨就先準備，但海上飄的貨物量他也預期後續將下滑。

海運壓力抒解，但取而代之是大陸封控關閉各省市工廠帶來的衝擊，科技大廠3月營收都仍維持成長態勢，但公布4月營收則浮現封控效應。華碩（2357）4月營收出貨月減42%來到295億元，主要就是因物流及大陸封控所致，仁寶（2324）公布4月營收539億元，比3月下滑47%，廣達（2382）667億元，也比3月下滑39%，緯創（3231）4月營收月減率較少，但也有28%，英業達（2356）跟鴻海（2317）相對受影響輕微，前者營收月減17%，後者僅衰退4%。