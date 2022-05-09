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半導體還有漲價潮？ 文曄董座這樣說

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

文曄（3036）今（9）日召開法說會，回應投資人關注IC產品價格是否還有漲價情況，文曄董事長鄭文宗指出，今年首季為數不少IDM廠調漲售價10%，主要在成熟製程產品如PMIC MCU與高壓SiC目前供給仍吃緊。

鄭文宗也說，公司營收部分無法快速成長也是受限供給不足，目前沒看到價格有下滑現象，並間接聽到部分供應商考慮再漲價但仍尚未獲得證實。

今日法說會諸多分析師關注庫存議題，鄭文宗指出，製造商ODM與客戶庫存高都是受到零件不成套影響，當然也和產能高度緊繃也有關係，fab產能也全滿，導致不能成套才能拿料。

就文曄本身，他指出，公司首季庫存增加2天，不期望第2季庫存高於首季，首季庫存51天仍屬於低庫存（往年較高庫存55-56天），觀察市場庫存修正已發生兩季且持續修正，主要是手機應用，整體供應商庫存少許增加，不過整體供應鏈庫存相對往年仍未過多。

文曄 法說會 漲價 營收

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