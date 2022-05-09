群創參與2022 SID 將秀智慧車載、智慧防窺顯示應用

群創光電（3481）將於5月10日到12日參與全球顯示技術盛會2022 SID顯示周 （Display Week 2022），並以Driving the Next為展覽主軸，除展示元宇宙虛實整合的顯示技術，朝向新世代顯示技術與高值化產品躍進，亦透過智慧育樂、交通、零售等多元場域，展現彈性跨域，創新整合多元產品應用，首次揭示的數位畫廊（Inno-Gallery），開創顯示科技與藝術場域之鏈結，展現科技與藝術之兼容並蓄，同場亦展出多款高階智慧車載、智慧防窺顯示應用，邁向建構更完善的智慧顯示產業生態圈。

有鑑於科技藝術新美學興起，開啟了藝術與科技的對話，群創首次發表的數位畫廊顯示器，利用特殊的抗眩光層搭配抗反射層，打造紙張般的低鏡面反射與高散射特性，有效降低環境光對作品產生的反射干擾，在明亮環境下仍可清晰呈現畫作的豐富色彩與細膩質感，觀賞者從不同角度皆可清楚觀賞畫作，也不會感到反射刺眼不適。此外，藉由結合觸控功能，可自由切換多幅藝術創作，可一次飽覽美術博物館的典藏藝術大展。

群創光澤擬真（Kirameki）顯示器，突破2D顯示器限制，搭配獨步全球的N3D技術，重現貼近真實世界中，物體在不同光源與角度下，表面所呈現不同的光澤紋理，當觀賞者的角度改變時，光澤擬真的特性能將畫作的表面光澤逼真地顯示出來，如光澤閃耀的金幣、飄逸的裙襬。隨著數位消費與娛樂商機崛起，增添光澤顯示器在商品廣告之效益，無論是鑽石的閃耀光澤或是絲綢質感，皆能貼近真實呈現商品樣貌，有效吸引觀賞者駐足與共鳴。

隨著車聯網、自動駕駛、5G等創新科技帶動，車用顯示器重新定義了人車互動模式，並顛覆我們對傳統駕駛體驗的認知。群創領先業界首次展出的複合式旋鈕結合觸控車用顯示器，開創整合旋鈕與觸控面板的中控台設計，駕駛可同時享有觸控與傳統旋鈕的直覺操作介面，搭配現行的觸控面板IC，即可達到旋鈕操作偵測。此外，旋鈕可直接貼合於玻璃表面，蓋板玻璃因無需破孔，顯示器模組具備高強度撞擊耐受性，不會有撞擊後玻璃碎屑噴濺的問題，透過辨識正轉反轉的編碼設計，即使穿戴厚手套也可操作旋鈕，可預見將是中控台亦或大尺寸座艙顯示器系統未來趨勢。

同場展出的12.3吋低反射一體黑顯示器，領先業界導入全球最低LCD超低反射率，小於0.5%技術，可減低因外界強光或顯示資訊反射所造成駕駛眼睛不適或視覺干擾，有效提升安全與舒適的駕馭環境。智能異型車用顯示器，具備多項顯示技術創新應用優勢，包括高解析度、最佳高動態性能10,000:1 AM miniLED背光顯示，大型一體化設計，開拓車載顯示器在大尺寸、高效能，異形切割（free Shape）貼合技術的創新突破，引領車載顯示設計走向全新境界。視角可調式車用顯示器，是以安全駕馭觀點出發，副駕乘客觀看娛樂系統時，可將顯示器切換為共享或隱私模式，避免駕駛分心觀看，兼顧駕駛行車安全與乘客休閒娛樂需求。