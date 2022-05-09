14:23規模6.1地震 聯電：竹科和南科工廠產線未受影響

今（9）日下午14時23分，在台灣東部海域發生規模6.1地震，震央約在花蓮縣政府東方 89.5 公里 ，地震深度27.5公里，全台都有感，對此，晶圓代工廠聯電（2303）表示，竹科和南科的工廠產線，均沒有受到影響。

聯電日前公告4月營收為227.96億元，月增2.9%，續創單月歷史新高；法人表示，雖終端雜音頻傳，但聯電產能利用率持續滿載。

法人進一步說，受惠市場需求依然強勁，聯電8吋及12吋廠產能持續滿載，4月營收續創單月歷史新高；其中，聯電南科Fab 12A的P5廠區擴建產能將在第2季進入量產，有助滿足客戶28奈米需求的缺口，預估本季晶圓出貨量季增4-5%，產能利用率100%。