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聯詠Q2營收、毛利率雙雙下滑 外資目標價落差大

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

聯詠（3034）今年第1季每股純益18.3元，創歷史次高；預估第2季營收345~358億元，季減1.9~5.5%，毛利率降至5成以下，多家外資雖重申原評等，但調降目標價，也有外資維持原目標價，以目前最新外資報告來看，聯詠目標價落差相當大，介於272~600元。

聯詠上周法說會，今年第1季合併營收365.12億元，季減0.08％，年增38.4％，呈現淡季不淡，稅後純益111.35億元，季增1.8％，年增89.5％，每股純益18.3元；預估第2季營收345~358億元，毛利率46~49％，營業利益率32~35％，第2季毛利率下滑至5成以下。

多家外資最新報告出爐，日系外資重申買進評等，目標價維持600元；但另一家日系外資雖重申中立評等，目標價則是由510元調降至415元；歐系外須重申優於大盤評等，但目標價由730元下修至550元。

另外，美系外資重申買進評等，目標價由542元調降至486元；另一家美系外資重申中立評等，目標價由420元下修至370元；還有一家美系外資重申減碼評等，目標價維持272元。

兩家亞系外資中，一家重申中立評等，目標價維持400元； 另一家亞系外資重申劣於大盤評等，目標價由410元調降至390元。

台股今（9）日重挫，聯詠早盤以382元開低，一度下滑至377.5元，盤中跌幅2.81%。

聯詠

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