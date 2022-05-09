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因陸封城影響 瑞儀4月營收27.89億元、月減51.3%

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
瑞儀董事長王本然。記者李珣瑛／攝影
瑞儀董事長王本然。記者李珣瑛／攝影

受大陸因疫情封城影響，瑞儀（6176）今（9）日公告今年4月合併營收27.89億元，月減51.3%，年減43.4%，呈現腰斬走勢。

瑞儀累計今年前四個月合併營收171.67億元，年減9.6%。瑞儀今天早盤股價隨大盤走跌。

瑞儀4月行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為326.3萬片，月減52.8%；筆電及監視器用IT背光模組出貨量262.9萬片，月減50.6%；其它背光模組出貨量13.3萬片，月減58.2%。合計背光模組出貨量逾602.5萬片，月減52%。

瑞儀董事長王本然4月底於法說會中表示，中國大陸因疫情封城對瑞儀4月營運影響蠻大，約達四成規模。實際結算4月合併營收結果，呈現月減逾五成、年減43.4%情況。

王本然指出，原本認為今年營運及訂單看到第3季都不錯，今年景氣OK。但是4月起大陸多個城市封城、並一再延長。造成供應鏈及出貨等運輸問題卡來卡，讓事情變得複雜。對此，他坦言：「很無奈！」。

瑞儀今年首季營收143.77億元，季減4.7%、年增2.2%，毛利率18.22%，分別季減1.06、年增0.54個百分點。在匯兌貢獻挹注下，單季稅後純益達20.76億元，季大增 115.9%、年增24.6%，每股純益4.47 元。

王本然指出，中國疫情升溫導致的供應鏈問題是4月初無法想到的，封控措施對瑞儀影響蠻大的，雖然中國廠區直接受影響的程度有限，但在物流、供應鏈等多重因素影響下，初估將對4月營運造成四成的影響。但他強調，目前訂單並未消失，但期盼供應鏈能在5月中旬調整到位後，陸續補足落後進度，以免造成訂單流失。

瑞儀 背光模組

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