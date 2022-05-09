華碩電競筆電 在台蟬聯25季王座

延續2021市佔冠軍氣勢，華碩（2357）電競筆電再傳捷報，據知名市調機構最新報告，華碩電競筆電2022年第一季在台銷售第一，蟬聯25季王座；其中3月份市佔高達44.9%，主打「變形電競筆電」的ROG Flow系列，更較去年同期出貨成長357%。

華碩業務處資深副總經理廖逸翔表示，ROG玩家共和國於年初CES推出多款強勁新品，又以ROG Flow Z13最受注目，討論度亦反應在銷售，成功以二合一電競筆電搶佔新藍海。未來將持續以創新設計與極致效能，滿足玩家期待。

華碩表示，ROG Flow Z13在開賣1個月內銷量狂飆，通路凡補貨即被搶購，成為詢問度最高的電競筆電，身為全球首款二合一電競筆電，ROG Flow Z13的可拆式鍵盤設計，能一秒變身電競平板，在遊戲、直播串流、創作、追劇間完美轉換，且應用情境廣泛，支援觸控、搖桿、滑鼠與觸控筆，機身的酷炫RGB燈效更令玩家愛不釋手。