快訊

全面參戰！衛福部明將要求所有醫院都要開專責病房

氣象局曝本周強降雨時間 雨大又久恐現積淹水

派克雞排漲價「一片80元」 業者致歉：實在撐不下去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華碩電競筆電 在台蟬聯25季王座

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

延續2021市佔冠軍氣勢，華碩（2357）電競筆電再傳捷報，據知名市調機構最新報告，華碩電競筆電2022年第一季在台銷售第一，蟬聯25季王座；其中3月份市佔高達44.9%，主打「變形電競筆電」的ROG Flow系列，更較去年同期出貨成長357%。

華碩業務處資深副總經理廖逸翔表示，ROG玩家共和國於年初CES推出多款強勁新品，又以ROG Flow Z13最受注目，討論度亦反應在銷售，成功以二合一電競筆電搶佔新藍海。未來將持續以創新設計與極致效能，滿足玩家期待。

華碩表示，ROG Flow Z13在開賣1個月內銷量狂飆，通路凡補貨即被搶購，成為詢問度最高的電競筆電，身為全球首款二合一電競筆電，ROG Flow Z13的可拆式鍵盤設計，能一秒變身電競平板，在遊戲、直播串流、創作、追劇間完美轉換，且應用情境廣泛，支援觸控、搖桿、滑鼠與觸控筆，機身的酷炫RGB燈效更令玩家愛不釋手。

電競筆電 ROG 華碩

延伸閱讀

華碩推ZenScreen Go無線可攜式螢幕 可跨平台支援發揮行動工作力

宏碁南非電競筆電 3月份蟬聯市場冠軍

和碩在「這市場」最沒存在感 為何童子賢急組200人部隊年砸4億養兵？這市場3年後…

華碩、凌陽 四檔聚光

相關新聞

廣達上海廠生產不順 蘋果筆電大缺貨

蘋果最大筆電組裝廠廣達上海廠停工與員工暴動負面效應浮現，新款Macbook Pro筆電出現嚴重供應不順，不僅通路大缺貨，...

台積電志工逾萬人 張淑芬：感受到助人的幸福 照護服務方永恆

剛接台積電志工社社長時，張忠謀建議張淑芬：一不碰錢，二不強迫員工，後者考驗著她如何喚起台積電員工心中對於付出的嚮往。

松下第三代掌門人洪裕鈞 揮灑創業魂家業同步攀高峰

挾著台灣松下電器董事長頭銜的洪裕鈞，自己新創事業的曝光度，多年來一直遠高於所承襲的家業。近兩年，旗下愛比科技與行競科技在市場的討論度大增，洪裕鈞鴨子划水的這些日子，他看到哪些機會？做了哪些事？

網通模組品牌商「吃軟不吃硬」 正基轉型二部曲擁獲利

網通模組品牌商正基5月下旬上櫃，近年毛利率、EPS更有爆發性成長。但亮眼成績背後，是正基痛苦轉型，最終華麗翻身的故事，關鍵在於聚焦軟體而非硬體。

仁寶、和碩5G網通新品齊發 原來是向這兆元產業看齊？

近期智慧城市展，電子大廠和碩打破低調作風，推出多款5G電信設備，無獨有偶，仁寶也不落人後，推出多款新品。但電信設備向來非台灣大型電子廠主力產品，為何這些大廠近年要力拚網通？原來是劍指這個商機。

聯電攻8吋第三代半導體

聯電晶圓代工成熟製程訂單滿手，毛利率喊衝之際，布局當紅的第三代半導體也再進化，搶進難度更高、經濟效益更好的8吋晶圓第三代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。