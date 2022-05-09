晶睿4月營收7.11億元、月減0.3% 為歷史次高
晶睿通訊（3454）公布4月合併營收7.11億元，月減0.3%，年增52%，為歷史次高。
累計今年前四月合併營收25.81億元，年成長47%。
晶睿表示，4月合併營收較去年同期成長，單月合併營收表現創下歷年次高紀錄，主因品牌及代工雙事業業績持續成長，且今年起積極消化既有訂單，使出貨量大增，成為營收助力。
晶睿為建立良好內部管理機制，積極落實公司治理及ESG，改善、推動各項措施奏效，於證交所甫公告的第八屆公司治理評鑑，榮升第二級，於短短兩年晉升五個級距，營運管理展現成果。此外，更於中小市值評鑑（50至100億企業）排進第一級，成為前5%的新進榜公司。晶睿通訊於「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等面向獲得高分，未來亦將持續關注ESG趨勢，達成永續發展目標。
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