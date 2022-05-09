快訊

整理包／「藥妝店、超市、四大超商」8大通路開賣快篩 地點、售價一次看

重返威權政治？菲律賓總統大選決戰星期一

電信三雄將發584億元股利紅包 41.5萬股東樂開懷

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

電信三雄受惠5G用戶持續升級，去年營運超越財測預估，也大手筆發出現金股利，盈餘分配率高達99.96%至116%，累計電信三雄將發出超過584億元現金股利，手中擁有電信三雄股票的41.5萬股東樂開懷。

近期台股盤勢表現不佳，但電信三雄走勢強勁，外資也持續買進推升股價來到歷史高檔水準，法人表示，電信三雄2021年受惠於5G及電信以外的新經濟等業務帶動，推升營收獲利都有超標表現。中華電信（2412）每股稅後純益4.61元，台灣大（3045）則為3.9元，遠傳（4904）2.8元。

中華電信去年營收獲利雙超標，營運創下近四年新高，董事會更通過每股配發4.608元現金股利，盈餘分配率達99.96%，總共將發出超達357.46億元股利，中華電信27.5萬股東可望坐收股利紅包。中華電信更預估今年每股稅後純益可望來到4.4元到4.65元，明年股利紅包可望更大包。

台灣大董事會決議通過配發121億元現金股利，扣除子公司持有本公司股份視為庫藏股部分，每股配發現金股利4.3元。台灣大去年每股稅後純益3.9元，盈餘分配率達110%。

台灣大8.14萬股東可望領股利紅包外，台灣大更強調盈餘分配後，台灣大仍有386億元法定盈餘公積及資本公積，可供未來配發股利。

遠傳去年營收獲利均超越財測，每股稅後純益2.8元，董事會也通過每股配發3.25元現金股利，盈餘分配率達116%，盈餘分配加上法定盈餘公積及資本公積，共將發放105.9億元現金股利，5.9萬股東可望笑呵呵。

股利 中華電信

延伸閱讀

中華電物聯網用戶數 稱冠

電信三雄 衝刺相關應用

台灣大擁3成長引擎 再點名元宇宙、web3.0

遠傳亞太合併案 鴻海董座劉揚偉也關心

相關新聞

廣達上海廠生產不順 蘋果筆電大缺貨

蘋果最大筆電組裝廠廣達上海廠停工與員工暴動負面效應浮現，新款Macbook Pro筆電出現嚴重供應不順，不僅通路大缺貨，...

聯電攻8吋第三代半導體

聯電晶圓代工成熟製程訂單滿手，毛利率喊衝之際，布局當紅的第三代半導體也再進化，搶進難度更高、經濟效益更好的8吋晶圓第三代...

蘋果攜元太 推多螢幕iPhone

業界傳出，蘋果攜手電子紙龍頭元太，在iPhone背面搭載兩塊以電子紙打造的次螢幕，搭配原本的正面主螢幕，成為多螢幕iPh...

看廣達事件 路透：閉環運作不可行

大陸上海持續實施嚴苛的新冠防疫封鎖措施，當局安排主要製造商能在「防疫泡泡」內閉環運作，讓工人住在廠區內持續生產，認為能兼...

仁寶、緯創昆山廠 啟動招工

中國大陸昆山宣布全面復工，位在昆山的兩大組裝廠仁寶與緯創，立即宣布啟動新一波招工，顯示組裝廠大舉招兵買馬，希望能快速恢復...

聯電搶攻第三代半導體 頎邦助陣 業績雙贏

聯電搶攻第三代半導體商機，轉投資封測廠頎邦成為最佳幫手。頎邦經營射頻元件封測業務多年，也跨足碳化矽（SiC）、氮化鎵（G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。