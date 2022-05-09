電信三雄將發584億元股利紅包 41.5萬股東樂開懷

電信三雄受惠5G用戶持續升級，去年營運超越財測預估，也大手筆發出現金股利，盈餘分配率高達99.96%至116%，累計電信三雄將發出超過584億元現金股利，手中擁有電信三雄股票的41.5萬股東樂開懷。

近期台股盤勢表現不佳，但電信三雄走勢強勁，外資也持續買進推升股價來到歷史高檔水準，法人表示，電信三雄2021年受惠於5G及電信以外的新經濟等業務帶動，推升營收獲利都有超標表現。中華電信（2412）每股稅後純益4.61元，台灣大（3045）則為3.9元，遠傳（4904）2.8元。

中華電信去年營收獲利雙超標，營運創下近四年新高，董事會更通過每股配發4.608元現金股利，盈餘分配率達99.96%，總共將發出超達357.46億元股利，中華電信27.5萬股東可望坐收股利紅包。中華電信更預估今年每股稅後純益可望來到4.4元到4.65元，明年股利紅包可望更大包。

台灣大董事會決議通過配發121億元現金股利，扣除子公司持有本公司股份視為庫藏股部分，每股配發現金股利4.3元。台灣大去年每股稅後純益3.9元，盈餘分配率達110%。

台灣大8.14萬股東可望領股利紅包外，台灣大更強調盈餘分配後，台灣大仍有386億元法定盈餘公積及資本公積，可供未來配發股利。

遠傳去年營收獲利均超越財測，每股稅後純益2.8元，董事會也通過每股配發3.25元現金股利，盈餘分配率達116%，盈餘分配加上法定盈餘公積及資本公積，共將發放105.9億元現金股利，5.9萬股東可望笑呵呵。