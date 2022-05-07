南市議會要求市府暫緩審查地面種電 台積電供應鏈跳腳
台積電傳出日前通知各供應鏈廠商將「減碳列為採購的重要指標」，要求供應鏈廠商「在2030年以前必須節能20％」；周邊相關企業「若不加入減碳行列，將接不到台積電的訂單」，不料台南市議會昨天決議要求市政府「暫緩審查地面型」種電，引發南科許多廠商恐慌反彈，今天廠商代表拜訪市長黃偉哲，拜託他「硬起來」支持業者取得「綠電」。
台灣科學園區同業公會下午也發聲明表示，台南市議會舉行太陽光電專案報告，昨天作做成要求市府暫緩審查地面型光電的決議，公會「期盼市府不受影響而能依法行事，持續推動國家的綠能政策」。
科學園區公會南科理監事聲明「對此決議甚表關切」；南科園區公會廠商代表、公會副理事長陳麗芬今天拜訪市長黃偉哲時表示，她很懇切期盼，為了地方經濟和高科技產業發展，提升台灣競爭力，府會政策能一致性，避免衝擊南科企業對綠電的高度需求與影響高科技產業發展力道。
台灣科學園區同業公會表示，目前台灣各縣市企業為配合政府2050淨零排碳目標、國際RE100，各科學園區科技產業也都配合，「無不積極朝此目標努力，也成為全台企業和老百姓的共同願望，希望帶給下一代一個良好的工作和生活環境」。
公會表示，南科不少廠商都早已配合市府的自治條例，裝設太陽能發電系統，「台南市民也非常支持台南市政府推動綠能的政策，並因而獲得低碳城市的美譽；市府與太陽光電業界共同努力結果，更創造傲視全國的好成績」。
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