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科技業人才荒！年薪沒百萬私立科大生也不去

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
明新科大校長劉國偉。 圖／1111人力銀行提供
明新科大校長劉國偉。 圖／1111人力銀行提供

明新科大一向重視實作，在校園內建置「半導體封裝測試類產線示範工廠」並且與工業局合推「封裝工程師能力鑑定」證照，因此明新學生畢業就有3、4個工作位置等著他們。 圖／1111人力銀行提供
明新科大一向重視實作，在校園內建置「半導體封裝測試類產線示範工廠」並且與工業局合推「封裝工程師能力鑑定」證照，因此明新學生畢業就有3、4個工作位置等著他們。 圖／1111人力銀行提供
疫情加速了全球資通訊產品、組織數位轉型及智慧自動化等需求增加，促使如半導體等高科技產業加快擴展腳步，因此近年來對理工人才的需求也隨之大增，根據1111人力銀行資料庫顯示，以今年4月和去年5月相較，當時國內首度爆發本土疫情並升上三級警戒時期，將近一年之間工作機會數增加15%；求職端方面，1111人力銀行網站單日瀏覽數也同樣增加12%，說明縱然本土疫情升溫，但國內就業市場似乎未受影響，反而呈現上揚之姿，企業需才孔急可見一斑。

台灣半導體產業為補足人力缺口，不少知名大廠轉而向私立科大生招手，緊鄰新竹科學園區的明新科技大學，日前的校園徵才博覽會，廠商總共釋出7,000個職缺，但是全校畢業生才不到2,000人，面對懸殊差距，明新科大校長劉國偉認為，「少子化」是最大的關鍵。

劉國偉指出，明新科大一向重視實作，在校園內建置「半導體封裝測試類產線示範工廠」並且與工業局合推「封裝工程師能力鑑定」證照，因此明新學生畢業就有3、4個工作位置等著他們，且廠商往往得開出年薪百萬的行情，學生才會想去。

面對科技人才荒，中華精測人資長葉惠菁表示 ，回歸到供需法則來看，有正向的產業發展、帶來好的就業機會，就會吸引人才投入。透過產、官、學合作，例如經由技職體系或產學合作方式，協助產業培育人才、提前接軌職場，不僅可縮短學用落差，也可提升就職的人才素養。

中華精測主要提供半導體產業所需的測試介面產品與服務，致力於開發創新技術與產品，並以「All In House」的營運模式，整合研發、設計、製造、組裝及售後服務，因此人才需求橫跨了M（機構）、E（電學）、C（化學）、O（光學）等各領域。

葉惠菁表示，中華精測以「自己的人才自己培養」理念，並持續優化用人制度與薪酬福利、提供「以戰練兵」的優質工作環境，更透過職務輪調、鼓勵內部創業等機制，幫助員工獲得工作成就感，同時每年提撥20%~30%盈餘作為員工酬勞與獎金、設置多元獎金機制激勵士氣。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，「台灣科技人才發展中心」也集結了四面八方的工程師好手履歷，分布在軟體工程、半導體封裝、光電光學、系統規畫、網路管理以及電子通訊等領域，歡迎求才若渴的企業人資上網攬才，為公司累積豐厚人才資本。

根據1111人力銀行資料庫顯示，以今年4月和去年5月相較，當時國內首度爆發本土疫情並升上三級警戒時期，將近一年之間工作機會數增加15%；求職端方面，1111人力銀行網站單日瀏覽數也同樣增加12%，說明縱然本土疫情升溫，但國內就業市場似乎未受影響，反而呈現上揚之姿，企業需才孔急可見一斑。 圖／1111人力銀行提供
根據1111人力銀行資料庫顯示，以今年4月和去年5月相較，當時國內首度爆發本土疫情並升上三級警戒時期，將近一年之間工作機會數增加15%；求職端方面，1111人力銀行網站單日瀏覽數也同樣增加12%，說明縱然本土疫情升溫，但國內就業市場似乎未受影響，反而呈現上揚之姿，企業需才孔急可見一斑。 圖／1111人力銀行提供
中華精測人資長葉惠菁（前排左一）認為「育才、養才、把最好的留給員工」是留才關鍵。 圖／1111人力銀行提供
中華精測人資長葉惠菁（前排左一）認為「育才、養才、把最好的留給員工」是留才關鍵。 圖／1111人力銀行提供

中華精測 半導體 疫情

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