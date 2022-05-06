台灣大：提高今年資本支出至152.53億元

面對紅色供應鏈強勢來襲，尤其立訊來勢洶洶，蘋果兩大組裝協力廠鴻海（2317）、和碩（4938）積極應戰。「如果客戶鐵了心要養大你的競爭對手，並藉此回頭打壓你，你身為企業掌舵者，下一步該怎麼走？」這是鴻海董事長劉揚偉及和碩董事長童子賢近幾年持續面對的問題。

2022-05-06 18:14