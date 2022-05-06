台灣大：提高今年資本支出至152.53億元
台灣大哥大（3045）董事會今年2月通過今年資本支出為112億元，6日董事會通過追加網路建設資本支出，追加後，2022年資本支出提高到152.53億元，資本支出款項之支付，將依工程實際執行進度請款，並非全數在2022年支付完畢。
台灣大董事會通過追加資本支出後，同時也宣布採購行動寬頻網路系統，授權經理部門在不高於新台幣32.96億元內簽訂合約，像諾基亞採購行動寬頻系統。
台灣大原本預估2022年資本支出為112億，電信占64.3億，5G資本支出較去年減少，有線電視資本支出9.2億，momo等資本支出38.7億，台灣大總經理林之晨日前在法說會上表示，今年5G建設高峰已過，折舊攤提也會逐年減少，未來將持續投入擴建momo物流中心，協助momo成長。
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