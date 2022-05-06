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宏碁陳俊聖：今年市況 「2好3壞」

經濟日報 / 記者吳凱中／台南即時報導
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中/攝影
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中/攝影

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（6）日指出，今年具有不可預知性，本來以為長短料問題已在首季改善，沒想到又出現中國大陸華東封控事件，對所有供應鏈都造成影響，加上俄烏戰爭及全球通膨升息等負面因素，已經對整體市場需求造成一定影響，不過，困擾業界許久的半導體長短料問題已逐步解決，海運塞港也有機會改善。

陳俊聖今日出席集團旗下宏碁智通台南市第二期智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案第一階段上線記者會，會後接受媒體提問，回應近期全球景氣及大陸封控、PC需求等問題。

陳俊聖指出，今年具有不可預知性，本來以為長短料問題已在首季改善，沒想到又出現大陸華東封控，對所有供應鏈都造成影響。他強調，「長短料問題依然存在，以前是指半導體缺貨，而現在是（華東）工廠開不開工，決定哪些零組件有沒有。」

陳俊聖表示，俄烏戰爭也不單是沒法做當地生意的問題，其實對宏碁僅是低個位數業績影響，但他不是獨立事件，已經影響到糧食供應、能源供應及稀有金屬等，以及造成歐洲市場需求下滑，加上全球通膨導致升息等因素，已經對整體市場需求造成一定影響。

儘管全球經濟有通膨升息、華東封控及俄烏戰爭等負面因素，但陳俊聖認為半導體缺貨已逐步舒緩，加上困擾業界許久的海運堵塞問題，因現在全球市場需求減少，出貨量也下滑，加上將有新船下水，相信運輸會逐漸緩解。

陳俊聖 半導體 宏碁

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