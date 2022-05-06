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台灣大：贊成產業整併 但請亞太尊重我們和所有股東

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
台灣大發出聲明表示，自始贊成產業整併，也無從反對同業合併。圖／台灣大哥大提供
台灣大發出聲明表示，自始贊成產業整併，也無從反對同業合併。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大（3045）與亞太電信（3682）從4G時代彼此結盟的男女朋友，到5G時代，亞太電信轉投遠傳電信（4904）懷抱，去年底台灣大改娶台灣之星，也加速亞太電信與遠傳戀情升溫，遠傳宣布合併亞太電信。雖然舊情已斷，但股權還在，亞太電信日前股東臨時會上討論通過與遠傳合併案時，台灣大首次公開表示不同意，並要求公司買回股權。

亞太電信今日公布執行買回權股東占比約2.35%，約七位股東，異議股東在意的關鍵還是價格，亞太電信董事長陳鵬更強調，換股價格有多重考量，其他同業（台灣大）以淨值收購（台灣之星），也等於把門檻設在那邊，因此同業售價也是考慮因子之一。

對此，台灣大發出聲明表示，自始贊成產業整併，也無從反對同業合併。

台灣大強調，請亞太電信尊重我們和所有亞太電信股東，尤其是異議股東行使我們的權利，台灣大也有自己的股東要面對。

台灣大表示，並非僅用淨值去合併台灣之星，公司合併的鑑價是非常專業的事，應以專業的方式審慎評估，請亞太電信不要混淆視聽。台灣大身為亞太電信股東，從未拒絕公司當局溝通。

亞太電信表示，4月15日舉辦股東臨時會，股東出席率逾73%，以超過90%贊成率通過亞太電信與遠傳的合併案，對於合併案行使異議股東，要求公司依合理價格買回股數，至法定截止日，合計占股本之比例僅2.35%，若扣除法人股東，其餘有異議自然人股東僅約為0.1%，共7位股東，在考量合併或繼續獨立營運之比較，相信絕大多數股東對於合併案樂觀其成。

但陳鵬也認為，換股跟合併的價格，股東可以不滿意，但沒有對錯，價格在合理範圍內，不可以說我是賤賣，要回歸到長期來說對於股東的最大利益。

股東臨時會 亞太電信 台灣大哥大

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