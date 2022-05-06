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羅昇投資明基能源 強化綠能布局

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

智動化技術服務專家羅昇企業（8374）董事會今(6)日通過投資案，將取得明基能源技術公司股權，進一步強化在綠能事業的布局。

該公司未來計畫更名為達昇能源，此案完成後，將可增加羅昇綠能整合與服務能量，將節能、儲能與綠能產品與服務，結合現有羅昇的綠能產品線，提供客戶一站式服務。

羅昇總經理李長堅表示，在2050年淨零碳排的趨勢下，節能、減碳與綠能已成為世界各國企業極力重視並推動的方向。

在能源轉型、擴大使用綠電、減少碳排等為企業永續經營重要課題下，羅昇作為集團自動化與綠能服務商，繼投資Blue Walker後，進一步整合達昇能源，擴展系統整合服務。

明基能源成立於2013年，為專業能源服務商，服務產業遍及知名製造、餐飲、百貨商場與門市、商辦、旅店、醫療院所與學校等，提供節能、儲能與創能的整體解決方案，並透過雲端IoT(物聯網)平台監控與調控，服務客戶據點達數百家。

羅昇擁有國內外超過2,500多種工廠自動化零件與綠能商品，在兩岸及歐洲服務逾1萬多家客戶。

李長堅說，未來藉由達昇能源深耕節能綠能解決方案，羅昇不僅可提供更完整的綠能產品線與服務，亦可結合集團資源，擴大布局兩岸與歐洲的綠能服務商機。

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