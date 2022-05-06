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聯詠本季業績 估小幅季減

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC大廠聯詠（3034）於6日舉行法說會，公布首季每股純益18.3元，為歷史次高水準。該公司估計，本季業績將季減1.9％至5.5％之間，毛利率預設區間也落在五成以下。

聯詠首季合併營收為365.12億元，雖然工作天數較少，但業績僅季減0.08％，幾乎持平，呈現淡季不淡狀態，年增38.4％。單季毛利率則為50.73％，雖然因為產品組合影響，季減0.72個百分點，但仍守在五成之上。

至於獲利方面，聯詠首季稅後淨利為111.35億元，季增1.8％，年增89.5％，每股稅後純益為18.3元，是單季次高表現，僅次於去年第3季。

聯詠首季系統單晶片業務呈現成長態勢，主要是TV系統單晶片、影像處理應用等出貨挹注，至於大尺寸與中小尺寸驅動IC業務則是減少，其中手機TDDI出貨持平，平板與OLED相關出貨小幅下滑 。

展望第2季，聯詠估計單季業績將介於345億元至358億元之間，季減5.5％至1.9％，毛利率則預計落在46％至49％之間，營業利益率則介於32％至35％之間。

聯詠總經理王守仁表示，由於外在不確定因素干擾，導致部分終端需求有些疲軟，客戶端也進行庫存調整。但估計本季系統單晶片的銷售表現會持續成長，大尺寸驅動IC則會下滑，在中小尺寸驅動IC方面，由於手機應用修正較多，所以也會是衰退局面。

聯詠 毛利率

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