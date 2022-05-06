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佳世達組織優化 強化智能方案戰力

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）今（6）日董事會通過組織優化，為因應集團長期營運發展，整合資源並發揮集團綜效，將整合明基逐鹿至聚碩科技，整合明基能源於羅昇企業，以進一步提升產品廣度與顧問服務能量，滿足智慧企業與能源轉型之綠能需求，為智能方案的客戶提供更優質完善之服務。

佳世達積極拓展智慧解決方案事業，除進行從硬體、軟體、代理到終端客戶服務的垂直整合外，也已耕耘智慧商店、智慧企業、智慧製造、智慧教育、智慧醫療和智慧能源等領域，提供客戶高度軟硬整合、一站購足、創新高效率的數位轉型與智慧化服務。

聚碩是佳世達智能方案在智慧企業的旗艦公司，代理全球知名軟硬體品牌、有綿密的經銷網絡，協助企業用戶打造一流的數位轉型架構。明基逐鹿提供企業流程優化服務，在人力資本管理（HCM）與企業流程管理（BPM）均有豐富的銷售與顧問經驗，未來整合後將可提升雙方產品與客戶資源，發揮最大效益。

羅昇則提供兩岸及歐洲超過一萬家客戶工廠自動化零件與智動化、綠能服務，今年以來，為強化智慧製造與綠能服務需求，陸續投資半導體及光電產業系統整合商資騰科技、德國專業的UPS產品及服務供應商BlueWalker，藉由進一步整合明基能源在節能、儲能等能源服務基礎，可望為客戶提供更優質完善的產品與服務。

明基 佳世達 綠能

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