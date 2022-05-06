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又是立訊！緯創提列評價損失逾40億 獲利由盈轉虧

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

組裝廠緯創（3231）今（6）日召開董事會，會中通過111年度第一季財務報表。緯創第一季合併營收為2,264 億元，營業淨利為38.46億元，稅前淨利為4.67億元，稅後淨利為-8.60億元，每股純益為-0.31元。緯創第一季營收表現創下歷年該季歷史新高，然因提列持股立訊精密所產生之金額評價損失為新台幣43.5億元，對稅後淨利以及每股盈餘仍造成影響。

除財務報告外，緯創董事會同時通過，將新竹縣國際 AI 智慧園區興建廠辦大樓之資本支出預算由新台幣46.7億元提高至新台幣 67億元。

立訊精密3月底時股價還有32.42元人民幣，最近陸股疲軟，立訊精密股價也直直落，今日收在每股29.18元人民幣，年初至今狂跌掉42.78%。

新台幣 緯創

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