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群創參與2022 SID 大秀元宇宙黑科技

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
群創光電2016ppi超高解析度VR LCD。（群創／提供）
群創光電2016ppi超高解析度VR LCD。（群創／提供）

群創光電（3481）將於5月10日至12日，在美國聖荷西(San Jose)盛大參與全球顯示技術盛會2022 SID顯示周 (Display Week 2022)，因應元宇宙(Metaverse)時代來臨，現實通往虛擬世界已逐步實現，群創以Driving the Next為展覽主軸，從營造立體沉浸感的VR、裸眼N3D顯示器到智慧車載、智慧防窺顯示器等，透過一系列前瞻技術與創新產品，搶搭元宇宙概念列車，掌握虛實整合時代新契機。

群創光電董事長洪進揚表示，當前元宇宙潮流盛行，虛擬世界的開放多元，推升顯示器應用朝向更多元發展，群創將秉持3Vs-Create Value, Drive Value, Share Value經營策略理念，持續朝向數位轉型，精進研發技術實力，並透過產業的跨域整合，擴大串聯場域生態圈，推升顯示器最大價值，成為全方位顯示技術提供者。

因應元宇宙蓬勃發展，群創以獨步全球的裸眼N3D技術，突破螢幕只能顯示2D畫面限制，推出多人用裸眼N3D顯示器，無需穿戴裝置，多人觀看、長時間不暈眩，以3D立體螢幕作為連結虛擬與現實之間的互動魔術師，不論是商場零售通路抑或遊戲娛樂應用，立體視覺的沉浸感，可有效吸引消費者目光，提升遊戲豐富性等效益，顯示器將融入生活與觀賞者進行互動。

另外群創首次展出27吋大尺寸的醫療立體可視化系統，屏幕尺寸再提升，除了運用在醫療教育、術前評估、術中輔助等領域，皆可提供更直覺的三維立體醫療影像，隨著疫後時代數位健康與遠距照護模式崛起，將扮演推升精準醫療發展之利器。

群創致力研發配戴舒適、觀看逼真的VR顯示器，甫榮獲「顯示器元件產品技術獎」(Gold Panel Awards 2022)之卓越技術獎殊榮的2.27吋2016ppi超高解析度VR LCD，為搭載群創獨家100度大視野角，PPD>32高解析度規格，除可有效減輕窗格效應，同時支援高畫面刷新率特性，可減緩因動態模糊影像，造成的不適感。3.1吋高解析度光場近眼VR，以高解析度面板搭配中強光電的特殊光場技術，除了減輕VR為人詬病的視覺疲勞與暈眩問題，兼具視力矯正功能，可長時間配戴享受電影、遊戲、購物等沉浸式體驗。

顯示器 群創 VR

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