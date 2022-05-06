封城及消費性需求下滑 富采Q2看持平、仍看好Mini LED

LED大廠富采（3714）今（6）日舉行法說會，法人仍聚焦Mini LED接單及市況，該公司表示，Mini LED今年市況及需求仍看好，不過由於中國大陸封城，加上膨脹效應，對消費性電子需求產生明顯影響，預計5月營收將有較明顯反應，同時，預估第2季營收將持平第1季表現，毛利率則可能小幅下滑。

富采首季營收85.46億元，季減13.3%、年增24.2%，毛利率21.8%，季增1.6個百分點、年增8.1個百分點，第1季稅後純益7.58億元，季增71.6%，較去年同期虧轉盈，首季每股稅後純益1.11元。

晶電（2448）董事長范進雍表示，4月時中國上海、華東陸續封城，對產業供應鏈造成影響，4月營收仍沒有明顯反應，估計會反應在5月營收，但目前預期，6月就將恢復正常。

范進雍也表示，Mini LED今年市況及需求其實都有動起來，包括在TV的背光及大型顯示屏領域，不過，受到俄烏戰爭及全球通膨影響，TV背光需求的力道略低於預期，此外，大型顯示屏方面，由於重要組裝廠都在中國，因此在封城影響下，也對近期Mini LED需求拉動產生影響。雖然如此，范進雍仍強調，已有更多國際大廠上門洽談明年電視、顯示屏、短波紅外線合作案，對今年市況仍樂觀，且希望Mini LED佔晶電今年整體營收4成。

隆達（3698）董事長蘇峯正則是指出，去年上半年因疫情帶動遠距上班上課等需求，今年需求相對去年弱，此外，今年以來受到烏俄戰爭及全球通膨影響，市場消費能力降低，但在Mini LED部分，該公司持續著重在高階筆電、電視、車用三大領域，隆達近年全力發展Micro LED顯示器，希望從背光公司成為顯示器公司。

最後富采財務長張博儀則是說，預計本季Mini LED需求穩定，Mini LED出貨可望維持上季表現，但消費性電子相對較弱，因此，估計第2季營收將與首季大致持平，不過，由於供應鏈紊亂將使到產能利用率、毛利率些微下滑。