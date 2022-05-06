談遠亞合併案 亞太電信董座陳鵬：價格合理、依法進行

亞太電信今（6）日針對與遠傳的合併案表達公司立場，著眼股東、消費者長遠利益，合併案依法進行，過程公開透明，均遵循公司治理相關法令；關於合併日程，亞太電信董事長陳鵬表示，「電信產業是特許產業，我們也明白主管機關有其特別的考量，但如果合併時程拉得很長，員工、股東很多方面都會受到影響，我們希望併購時間能夠愈短愈好。」

遠傳、亞太電信合併案一波三折，雖然4月15日舉行的股東臨時會已經通過此項合併案，但小股東仍然提出民事訴訟，訴求股東臨時會做出的遠亞合併案決議無效或得撤銷；對此，亞太電信也公告，已接獲智慧財產及商業法院商業庭寄送民事起訴狀。

對於小股東提出民事訴訟一事，陳鵬表示，小股東可以對價格不滿意，但價格是合理範圍內，不是賤賣，沒有對錯，目前根本不知道違法哪條法令。

陳鵬指出，企業合併法的公司價值有很多種算法，虧損、獲利的公司，計算方式各有不同，而亞太電信與遠傳的合併評估，是以1年後股東合併效應為主，完全以股東利益為主。

亞太電信也進一步說明，4月15日舉辦的股東臨時會，股東出席率逾73％，以超過90%贊成率通過亞太電信與遠傳的合併案，對於合併案行使異議的股東，也要求公司依合理價格買回之股數；不過，至法定截止日，行使異議的股東合計占股本比率僅2.35%，若扣除法人股東，其餘有異議自然人股東僅約為0.1%。

電信產業具備資本高度密集、規模經濟特性，加上近年市場過度飽和，行動電話用戶數接近3,000萬，為維持競爭力，業者需要大規模投資，即使推出低價資費吸引用戶，仍無法達成經濟規模，小業者經營相形困難，長期虧損補貼用戶絕非長久之計。

亞太電信表示，基於股東權益最大考量，透過換股合併，股東可獲得穩定配息，合併後的綜效提升，最終亦可反映在公司價值與股價，對股東長期利益是最好的選擇。

若再將此次遠亞合併的換股價格，與民國110年遠傳以每股10元參與亞太電信私募案來做比較，亞太電信指出，遠傳參與亞太電信私募案是5G共頻共網與換頻整體考量，於109年9月一併簽訂的協議，係以整體營運和財務合作配套作考量，同時預期共頻共網後，能強化企業經營體質，提升用戶數及獲利。然而，在過度飽和的市場狀況，結果與當初預期不同，自然會有不同的評價。

未來電信市場競爭將更加激烈，所需資源愈來愈多，驅動產業整合，有利創造更大綜效。亞太電信也期盼，NCC及公平會核准亞太電信與遠傳合併案，達成產業永續發展目標。