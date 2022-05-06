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宏碁智通智慧停車充電樁 在台南啟用

經濟日報 / 記者吳凱中／台南即時報導

臺南市政府今（6）日攜手宏碁集團旗下宏碁智通舉辦「臺南市第二期智慧路邊停車計費系統興建營運移轉案（簡稱臺南BOT二期）」第一階段上線記者會，並由臺南市長黃偉哲、臺南市交通局長王銘德、宏碁公司暨宏碁智通董事長陳俊聖、宏碁智通總經理游明豐進行智慧停車充電樁啟用儀式，正式宣告充電樁進入路邊停車系統，「隨停隨充」的新體驗將提供民眾更智慧、便利的行車環境。

宏碁智通總經理游明豐表示：「隨著台灣發展2050淨零碳排政策，企業更是朝向ESG、及環保永續拓展新商機。根據監理所統計，台灣純電車去年度領牌數達7,276輛、年增率超過14.4%，近5年的成長皆以倍數攀升，快速成長的趨勢將帶動相關產業迅速崛起，也是充電樁建置的最大推力。宏碁智通超前部屬，率先於路邊停車環境推出智慧停車充電樁，除了為政府機關建置充電樁基礎建設提供最佳解方之外，亦為永續環境盡一己之力。」

宏碁智通自行研發之智慧停車充電樁不僅內建7kW的AC充電槍，亦整合智慧車牌辨識，除可開立停車單外，還可搭配車擋或其他管理方式，減少燃油車占用、久停等問題；藉由「充電前後3+3」之步驟即可於路邊環境完成充電計費及繳費，計費方式將參照市府建議停車與充電費分開計算，現場繳費亦支援多元支付。除此之外，搭配電子票證，無須綁定會員，即可提供充電與再停車收費服務，讓「隨停隨充」的服務大幅升級路邊停車的便利性。

臺南BOT二期首階段上線近500席智慧停車格，都將全面升級為新一代智慧停車柱，路段涵蓋臺南市北區台南公園周遭、南區部分路段、以及安平區市政園區等地，除此之外，其中12席智慧停車格將設置智慧停車充電樁，具備完整停車、充電計費功能。為鼓勵更多民眾使用智慧停車格，自5月6日起推出多重智慧路邊停車及充電優惠，邀請所有民眾一同體驗「隨停隨充」台南任你遊的樂趣。

宏碁 BOT

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