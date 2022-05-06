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業績好同業被併購 群聯潘健成嘆股價被低估

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導

美商邁凌科技宣併溢價48%收購慧榮，群聯（8299）執行長潘健成今（6）日在法說會中表示，收購案的目的只有當事人知；不過，本案凸顯營運模組及獲利都更好的群聯，更具價值，目前股價明顯被低估。

同業併購，成為群聯今日法說會的焦點。潘健成表示，併購案研判著眼於市場快速成長的企業應用端商機，但這塊領域，並非想像中的容易，必須投入龐大的研發資源。

被美商收購，大陸客戶是否會降低與慧榮合作比重？他認為，仍有待密切觀察，但若大陸要增加與群聯合作是「樂觀其成」。

群聯第一季合併營收為新台幣171.05億元，與去年同期相較成長33%；毛利率31.54%、EPS11.09元，均刷新歷史同期新高。

潘健成表示，2022年第一季是特別的一個季度。由於一月中發生KIOXIA與WD等NAND原廠的汙染事件，市場預期可能在傳統旺季期間發生短暫供給缺口，群聯正與全球的夥伴及客戶緊密合作，致力降低影響。

潘健成說，近期發生的戰爭、疫情封城以及通膨等狀況，主要影響在於消費型產品與市場，群聯也積極應對，包含滾動式的庫存水位調整、持續擴大非消費型的營收貢獻度、積極耕耘企業級SSD與車用儲存市場，以及強化群聯在高速傳輸方案的產品線。

群聯 潘健成 法說會

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