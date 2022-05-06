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台灣大擬配息4.3元 配完口袋還有386億元

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

台灣大哥大（3045）今（6）日舉行線上法說會，總經理林之晨宣布，董事會決議通過分派現金股利合計121億元，換算現金殖利率4%，扣除子公司持有本公司股份視為庫藏股部分，每股現金股利4.3元，

台灣大去年營收1561億元，年增17%，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）331.2億元，年增6%，稅後純益109.9億元，年減3%，每股稅後純益3.9元，盈餘分配率達110%。

台灣大今日上漲0.5元，收106元，現金殖利率4%。

台灣大強調，盈餘分配後，台灣大仍有386億元法定盈餘公積及資本公積，可供未來配發股利。

台灣大2022年營運展望，在未計入合併台灣之星，合併營收成長15%至17%，電商及新科技事業成長22%至25%，電信業務成長3%至5%，合併EBITDA成長1%至3%，營業毛利率介於17%至19%，營業利益率介於8%至10%。

台灣大哥大 股利

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