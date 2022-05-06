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通膨、大陸封控波及 潘健成：估第3季NAND Flash有壓

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
群聯執行長潘健成，預期NAND Flash第3季價格有壓 。圖/聯合報系資料照片
群聯執行長潘健成，預期NAND Flash第3季價格有壓 。圖/聯合報系資料照片

快閃記憶體控制晶片及儲存方案廠群聯（8299）今日公布首季財報，單季每股純益11.09元，為歷年同期新高，但群聯執行長潘健成表示，俄烏戰爭引發高通膨及大陸封控，對終端需求一定會有影響，他估計第3季，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格將會有壓力。

潘健成說，近期整體NAND Flash供應端及需求端都很不安寧，供應端受到塞港及大陸封控影響很大，原物及產品運輸都受到干擾，不過由於NAND 原廠發生晶圓汙染事件，供貨受影響，讓NAND Flash價格有撐，但相關產品運送，還是受到賽港及大陸封控運輸受阻，部分廠商被迫減產或停工。

至於銷售端部分，高通膨及運費上漲，推升物價上漲，已造成消費意願下降，從近期Nexflix下修客戶訂購數及手機和PC銷售下滑看，足以印證消費性產品需求明顯下降。

潘健成表示，整體市況仍需密切觀察戰爭及大陸封控的後續發展，但這些變數，一定會對終端需求造成影響，估計第3季NAND Flash就會面臨下修壓力。

不過，潘健成強調，後市發展也不用過於悲觀。他舉2020年武漢發生新冠肺炎，造成其他國家相繼封城，市場需求也是急凍，造成通路端庫存水位銳減，結果去年第4季陸續解封，就發 生晶片缺貨。

他指出，此時市場NAND Flash庫存也是被戰爭及大陸封控，降到很低的水準，此時正是考驗誰有更完善的存貨管理及充裕的資金，能在市場需求反轉向上時，備好足夠的貨源。

他說：「群聯並不是種米（指生產NAND 晶片），而是買米來用。」若NAND 晶片下跌，對群聯來說反而是好事。

群聯今日也公布首季財報，群聯首季171.05億元，年增33% ；毛利為53.95億元，為歷年單季最高金額，年成長42% ；毛利率達到31.5%，為歷年同期新高；首季稅後純益21.85億元、每股純益11.09元，同創歷年同期新高。

潘健成表示，群聯這幾年的投資，將在二、三年後收割，有信心營收持續成長、毛利率長期維持在27%正負3個百分點。

NAND 群聯 潘健成

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