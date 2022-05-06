亞太電信董座陳鵬：絕大多數股東對於合併案樂觀其成

遠傳電信（4904）與亞太電信（3682）合併案，日前亞太電信股東臨時會通過合併案，但仍有些異議股東提出告訴等，七位股東占股權2.35%提出要求公司依合理價格買回股權，亞太電信董事長陳鵬表示，多數股東對於合併案樂觀其成，異議股東最大問題就是價格問題，但對於價格高跟低都是自己想法，從宣布合併案後，觀察雙方的股價，代表股東跟市場認同雙方合併效益。

亞太電信強調，合併案過程合法合規，針對併購案程序，亞太電信均依循公司治理規章運作，包含董事會資訊揭露公開透明，清楚表達董事立場等。

亞太電信表示，4月15日舉辦股東臨時會，股東出席率逾73%，以超過90%贊成率通過亞太電信與遠傳的合併案，對於合併案行使異議股東，要求公司依合理價格買回股數，至法定截止日，合計占股本之比例僅2.35%，若扣除法人股東，其餘有異議自然人股東僅約為0.1%，共7位股東，在考量合併或繼續獨立營運之比較，相信絕大多數股東對於合併案樂觀其成。

陳鵬認為，合併跟換股的價格有多種考量的因子，市價、淨值、雙方合併效益及加項、減項等，其他同業（台灣大（3045））以淨值收購（台灣之星），也等於把門檻設在那邊，因此同業售價也是考慮因子之一。

但陳鵬也認為，換股跟合併的價格，股東可以不滿意，但沒有對錯，價格在合理範圍內，不可以說我是賤賣，要回歸到長期來說對於股東的最大利益。

陳鵬表示，股東臨時會三分之二出席，九成贊成通過亞太電信與遠傳合併案，代表股東對於合併案的認同度是高的，也代表股東認為合併是有效益的，如果順利合併，股東甚至有機會可以分配股息，而觀察合併案宣布之後，雙方（遠傳、亞太電信）股價甚至是整個產業的股價都是往上，代表市場跟股東對於整併案對於公司跟產業的效益。