旺宏4月營收 連13個月寫同期新高

旺宏（2337）今（6）日公布內部自行結算2022年4月份合併營收為新台幣38.79億元，較上月合併營收新台幣42.57億元減少8.9%，較2021年同期合併營收新台幣38.11億元相較，則增加1.8%，連續13個月寫下歷年同期新高佳績。

累計2022年1月至4月合併營收為154.77億元，較2021年同期新台幣134.38億元增加15.2%。

旺宏首季財報顯示， 首季合併營收116億元，創歷年同期新高，毛利率也由去年第4季的47.2%推升至48.3%；首季稅後純益29.29億元，為歷年同期最高，每股純益1.58元，受景氣波動影響淡化。

旺宏董事長吳敏求在法說會時表示，目前重心仍將NOR Flash為營收成長主力，預估NOR晶片價格到今年第3季都將持穩或小幅上漲；今年下半年，需觀察俄烏戰爭及大陸封控對全球經濟衝擊程度，不過對旺宏今年營運仍樂觀。