同業慧榮被併 群聯執行長潘健成：凸顯群聯更具價值

美商邁凌科技宣併溢價48%收購慧榮，成為群聯（8299）今天法說會法人關注重點。群聯執行長潘健成今日在法說會中，回答法人提問時說：「這項收購案的目的，只有當事人知，不過，此收購案，凸顯營運模組及獲利都更好的群聯，更具價值，對照目前的股價，明顯被低估！」

潘健成表示，邁凌科技慧榮，研判著眼於市場快速成長的企業應用端商機，但這塊領域，並不想像中的容易，必須投入龐大的研發資源，才能受到企業客戶青睞。

他舉群聯為例，這幾年持續投入龐大的研發資源，以第1季研發經費占營收比重達到14%，創 歷年單季新高，就是為日後的企業端固態硬碟（SSD）扎根，以首季研發經費占單季費用率達80%，雖影響首季財報表現，卻是日後群聯可大幅收割不得不做的投資。

他強調，群聯在企業端SSD合作案例持續湧入，因此得持續招收更多的研發人員，才能滿足客戶需求，他不評論同業被收購後的布局為何，但可預見將會有更多的合作案例，在諸多疑慮下會找群聯合作。

至於慧榮因有很多業務在中國大陸，如今被美商邁凌科技收購，大陸是否會降低合作比重，此部分仍有待密切觀察，但如果大陸也要增加與群聯合作強度，他是「樂觀其成」。

潘健成強調，群聯獨的快閃記憶體控制IC+NAND 儲存方案，加上委託設計服務，可提供全方案服務，這部分是近期很多企業應用端晶片廠或雲端業者希望與群聯合作的關鍵。

至於群聯的重心也將複製三年前和AMD合作模式，擴大更多PCIe控制IC及儲存方案在企業端 SSD應用，預估到2025年，成為全球在NAND Flash控制晶片及儲存方案最具影響力的公司