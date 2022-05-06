廣達助研發霍金椅探索未來 張嘉淵：希望AI研究像空氣

廣達技術長張嘉淵6日出席演說表示，AI正在產業化，產業也在AI化，並面臨人才不足與信任難題。

廣達董事長林百里去年才宣布集團全力投入開發元宇宙工具，張嘉淵6日出席「2022 Taiwan AI EXPO」論壇，以《AI的未來想像與藍圖》為主題演說，他表示，人類社會正在老人化，廣達想要瞭解未來人類行為有什麼改變，探索什麼樣的生意模式可以支撐這些變化，選擇適當的科技優化體驗，有成本效率的運用科技。

他舉霍金過世前所使用的椅子為例，廣達也投入很多努力，由於霍金是漸凍人，必須思考當人無法行走時該增加哪些功能，除輪子跟語音指令辨識，當可以控制的手指從三根變成兩根，甚至當手指已經完全不能動時，科技專家在眼鏡下方設計一個光點去感應霍金肌肉的變化。

霍金過世前仍持續撰寫文章，如何利用腦波跟眼球追蹤協助他寫作又是一個課題，張嘉淵解釋，當聰明的人眼睛常一直轉動，腦波亦然，該如何跟測？後來專家們嘗試分析過去霍金寫的論文，預測他寫作時會用的字，而當霍金過世後，如何把他的想法保留在網路中，透過數位化幫他製作一個數位孿生繼續活下去是一個大課題。

張嘉淵表示，產業不斷典範轉移，廣達不做AI的話將面臨新的挑戰，因此是不得不的過程。

廣達做智慧醫療其實就是做「ABCDEF」面向，包括AI、Big Data、Cloud、Device、Edge、FinTech，開發裝置收集數據，透過雲端串連運用AI進行運算，掌握端的數據並開發金融科技工具以完成支付功能。

廣達並會不斷觀察場域中有新裝置導入時，所獲取的數據如何影響整個系統運作結果，做品質管控。

廣達也打造AI醫療平台，比方QOCA atm（AI遠端醫療）、QOCA AI apc（病人照護平台）、QUCA abc（AI身體關注），透過人工智慧（AI）跟人類智慧（HI）賦能，讓AI醫療雲成為一個工具。

張嘉淵指出，學AI前更重要是瞭解問題，確認資料存在與否，如何結構化資料並標註，選擇訓練模型，這將是一個不斷在執行的流程，在醫療領域人體本身就是最自然的大數據來源，因此廣達以人為中心去圍繞開發感測器，透過5G或無線網路及AI演算法進行。

而對於廣達為何開發醫療儀器。張嘉淵也做出解釋，廣達只做「拿不到的裝置」，意思即為收集數據而開發的必要產品，廣達所做的一切圍繞在「ABCDEF」主題上。

張嘉淵表示，觀察很多醫院醫生投入AI研究，會透過人體試驗委員會（IRB）拿資料，但很多人其實做相同的資料研究，就像種植物，可以把AI當成是水，每個人都需要水，但種植的是一盆一盆的盆栽，每個人都獨立買GPU跑資料，做機器學習，因此廣達思考：何不打造Fab大平台讓大家可以彼此分享研究結果，也可以彼此評價。

「我們希望AI研究能像空氣」張嘉淵說，期望研究者能在低代碼或無程式碼環境下工作，因此廣達致力於打造安全的AI Fab，協助快速導出AI結果。

至於如何在元宇宙裡推動智慧醫療？張嘉淵表示，需要在實體世界裡打造數位孿生，放到元宇宙裡，並建立視覺化的XR體驗，透過真實大數據去預測、精準醫療，而廣達擅長開發生產系統，現在則透過合作整合解決方案。