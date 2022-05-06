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宏達電4月合併營收2.09億元 月減50.79%、年減44.92%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

宏達電（2498）今（6）日公佈2022年4月自結合併營業收入，單月合併營收2.09億元，月減50.79%、年減44.92%，累計今年前4月自結合併營收為13.13億元，年減15.54%。

宏達電表示， 余文樂自創品牌「ZombieClub Token」NFT在3月開賣不到2分鐘就宣告售罄；4月份余文樂NFT「ZombieClub」、時尚媒體GQ與宏達電聯手宣布跨界打造史上第一個BEATDAY元宇宙「NFT 喪屍派對 feat. ZombieClub」，觀眾將可在電腦平台化身「ZombieClub」NFT角色狂歡，享受元宇宙體驗。

同時，HTC VIVE ORIGINALS攜手國際現代舞大師許芳宜將於2023年上架首部VR互動舞作《忘形》，未來也將置入VIVE ORIGINALS的元宇宙音樂平台 BEATDAY，提供手機、平板、電腦多平台形式展演，讓觀眾享受全方位的沉浸式娛樂體驗，預計將可讓觀眾多人連線進入作品的世界。

VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，BEATDAY由音樂產業出發，將版圖拓展到當代舞蹈、劇場等多元文化類別，致力於建構全方位的元宇宙生態系。

未來BEATDAY除持續推出全息演唱會，也將邀請更多合作夥伴進駐，延伸XR、區塊鏈、AI等新科技的應用服務，持續拓展品牌內容深度、建構元宇宙生態系，提供觀眾更多元的沉浸式娛樂體驗。

宏達電在藝術虛擬實境的拓展一直不遺餘力，近來再度與知名法國藝術家多米妮克.岡薩雷斯-福斯特 （Dominique Gonzalez-Foerster）聯手合作，擔任英國倫敦蛇形藝廊 （Serpentine） 的全新個展「Alienarium 5」官方虛擬實境夥伴。此外，也與藝術家曾吳合作展出特別藝術項目－大型影像和聲音裝置《Of Whales》，再次進軍威尼斯雙年展。

元宇宙 宏達電

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