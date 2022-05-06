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致伸4月營收63.7億元 月減8.3%

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
致伸董事長梁立省。報系資料照／記者徐兆玄攝影
致伸董事長梁立省。報系資料照／記者徐兆玄攝影

致伸科技（4915）4月合併營收63.7億元，年增5%，月減8.3%。致伸表示，儘管商用設備、警用相機和消費者聲學產品的需求依然強勁，但是受到中國大陸新冠疫情封城的影響，崑山廠區因此短暫停工生產，因此4月營收受到輕微的5%短少影響。

致伸科技持續對第2季營收保持樂觀，因需求沒有消失只是遞延。依據公司對於本季營運展望：第2季營收呈現雙位數年成長率，第2季獲利將呈現雙位數年成長率，營業利益率也將較去年同期高。

致伸第1季來自資訊產品營收占比53%，其次是智慧生活產品（26%）和汽車／工業互聯網 (AIoT) 等相關產品（21%）。與去年相比，汽車／工業互聯網 (AIoT) 等相關產品的比重持續增加，從2021年第1季13%，增加到2022年第1季21%。

2022年展望在新事業的耕耘努力下， 營收成長率期望能回到低雙位數。也將有望進一步提升新事業的營收佔比與獲利貢獻。2022年在汽車電子（car ADAS）方面持續維持高成長，而汽車電子2022年營收成長率將超越我們主要客戶的年增幅度，主因持續取得不同生產工廠的新專案。其他主要電動車廠客戶也將會開始貢獻，為明年及未來幾年提供營收成長動力。

隨著零組件缺料漸漸紓解，2022年警用相機營收應會出現強勁增長，因為延遲出貨將不再是一個問題。同時智能門鎖、監控、健身器材、智慧家庭等AIoT等相關產品線也將有一個大躍進。

此外仍樂觀看待後疫情後混合式上班模式為筆電帶來一定的穩固需求，商用設備如印表機的也望回復強勁的需求。消費聲學產品和智慧聲學產品也會隨著零組件缺料漸漸紓解，及專業聲學的比重增加，2022年營收和獲利率將有所增長。

致伸持續升級製造能力並以工業4.0思維引導製造與邁向智慧製造。致伸泰國自建廠已經完成搬遷，將持續發揮成本製造優勢，成中國外最大製造基地。致伸也擴大在台投資，將在新竹竹北興建廠房並成立先進實驗室、產學育成中心與新產品製造中心，增設智慧化產線，主要生產中、少量但多樣化產品如先進電動車駕駛輔助系統之安全監控模組、智慧物聯網及其應用模組等。

營收 致伸

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