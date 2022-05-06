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遠傳能源管理系統加持 為全國9縣市年減逾2千噸碳排

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
遠傳能源管理系統協助新北市政府教育局整合全國最大規模的電源改善及冷氣裝設。(圖:遠傳提供)
遠傳能源管理系統協助新北市政府教育局整合全國最大規模的電源改善及冷氣裝設。(圖:遠傳提供)

配合政府推動「班班有冷氣」政策，遠傳電信透過能源管理系統（EMS）協助新北市政府教育局整合全國最大規模的電源改善及冷氣裝設，涵蓋297所學校、1萬4,984間教室，並領先全國整合現有校務系統及「新北校園通」APP，提供遠端遙控及即時電力掌握，為師生打造優質舒適的智慧校園，兼顧節能減碳及環境永續。

新北市長侯友宜、遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政今（6）日共同出席板橋國小舉辦的啟用典禮，預計111學年起在各校上線；侯友宜表示，新北市全力推動班班有冷氣政策，總工程經費達40億元，裝設冷氣台數高達3萬台，整體經費與數量都是全國最多。

侯友宜說，新北市建置全國獨有的校園智慧能源管理系統，利用新北校園通APP整合冷氣控制功能及學校用電資訊，用手機就可以管理全校各班冷氣，也可以隨時掌握學校用電情形及接收用電警戒資訊，達到即時管理的效果。

李鑑政表示，由於經濟發展與氣候變遷，台灣的用電量屢創新高，遠傳以「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」技術自行開發的能源管理系統，已投入包括新北市在內的全國9個縣市「班班有冷氣」專案，協助管理超過1千座學校、4萬間教室，預計年減2,295噸碳排。

板橋國小校長華志仁指出，新北市利用校務行政系統配合各班課表，可設定客製化的班級使用冷氣時間表，同時也可透過「新北校園通」APP遠端遙控開啟冷氣機、了解班級冷氣機使用狀況，將學校冷氣自動化，提升效率和確保安全，同時改善班級卡管理問題。

遠傳能源管理系統不僅獲「2022智慧城市創新應用獎」，其AI（人工智慧）增強式學習空調需量反應功能，可依照冷氣開啟與關閉的習慣與升溫預測進行節能控制，更可運用於校園、住宅、商辦、廠房的用電監控，達成智慧能源管理，是遠傳積極呼應2050淨零碳排目標的具體實踐。

遠傳能源管理系統可協助新北市教育局整合能源相關資訊，並提供用電量及電力品質可視化、自訂超約告警、自動卸載不超約、精準需量預測、及數據系統記錄等五大特點，為新北智慧低碳校園再升級。

遠傳電信

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