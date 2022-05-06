遠傳能源管理系統加持 為全國9縣市年減逾2千噸碳排

配合政府推動「班班有冷氣」政策，遠傳電信透過能源管理系統（EMS）協助新北市政府教育局整合全國最大規模的電源改善及冷氣裝設，涵蓋297所學校、1萬4,984間教室，並領先全國整合現有校務系統及「新北校園通」APP，提供遠端遙控及即時電力掌握，為師生打造優質舒適的智慧校園，兼顧節能減碳及環境永續。

新北市長侯友宜、遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政今（6）日共同出席板橋國小舉辦的啟用典禮，預計111學年起在各校上線；侯友宜表示，新北市全力推動班班有冷氣政策，總工程經費達40億元，裝設冷氣台數高達3萬台，整體經費與數量都是全國最多。

侯友宜說，新北市建置全國獨有的校園智慧能源管理系統，利用新北校園通APP整合冷氣控制功能及學校用電資訊，用手機就可以管理全校各班冷氣，也可以隨時掌握學校用電情形及接收用電警戒資訊，達到即時管理的效果。

李鑑政表示，由於經濟發展與氣候變遷，台灣的用電量屢創新高，遠傳以「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」技術自行開發的能源管理系統，已投入包括新北市在內的全國9個縣市「班班有冷氣」專案，協助管理超過1千座學校、4萬間教室，預計年減2,295噸碳排。

板橋國小校長華志仁指出，新北市利用校務行政系統配合各班課表，可設定客製化的班級使用冷氣時間表，同時也可透過「新北校園通」APP遠端遙控開啟冷氣機、了解班級冷氣機使用狀況，將學校冷氣自動化，提升效率和確保安全，同時改善班級卡管理問題。

遠傳能源管理系統不僅獲「2022智慧城市創新應用獎」，其AI（人工智慧）增強式學習空調需量反應功能，可依照冷氣開啟與關閉的習慣與升溫預測進行節能控制，更可運用於校園、住宅、商辦、廠房的用電監控，達成智慧能源管理，是遠傳積極呼應2050淨零碳排目標的具體實踐。

遠傳能源管理系統可協助新北市教育局整合能源相關資訊，並提供用電量及電力品質可視化、自訂超約告警、自動卸載不超約、精準需量預測、及數據系統記錄等五大特點，為新北智慧低碳校園再升級。