世界先進估Q2季增逾9%再拚新高 資本支出維持240億元
世界先進（5347）今（6）日召開法說會，第2季營收預估在匯率29兌1美元基礎上，估計營收介於152-156億元，營業利益45.5-50.5%，有望再創單季歷史新高。全年資本支出維持240億元，因應晶圓五廠需求。
世界先進今年首季營收達139.42億元已創新高，按照上述目標，估計季成長9%至11.9%。平均季增約一成。
世界先進目標今年細線寬產能約當314.8萬片八寸晶圓，年增9%，世界先進指出，客戶需求強勁、細線寬產能在中小尺寸驅動IC第2季增加，.18um相關小面板驅動IC應用穩健成長，預計至2022年第3季維持高產能利用率。
世界先進指出，三廠與五廠都有客戶長約，包含售價較往常高，支付保證金與預付款項目等。
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