富采公布財報 法人考量三安光電等因素投資維持中立

富采（3714）公布第1季財報，每股稅後純益（EPS）1.11元，同時，4月營收則是月減0.1%。投資建議方面，法人機構指出，預估Mini LED及高階應用將持續帶動2022年營運增長，惟三安光電最快於第2季加入蘋果供應鏈、且採取低價搶單策略，壓抑富采評價空間，投資建議維持中立。

法人機構表示，富采第1季營收85.4億元，季減13.2%，獲利能力方面，毛利率21.7%與上季還原後毛利率相當，因業外淨收入回升，稅前純益7.04億元，季減6.65%，此外，無一次性稅務調整且少數股權利益下降，稅後純益7.59億元，季增71.7%，EPS為1.11元。

4月營收方面，月減0.1%、年增1.4%，符合法人預期，第2季方面，因傳統淡季已過且Mini LED、高階紅光應用需求佳，預估營運動能向上。但因中國大陸疫情影響，華東地區實施嚴格封控，部分供應商、客戶停工或調降產能，且物料運輸受到限制，法人預估第2季營收季增10.65%。

2022年方面，資本支出預計由2021年的47.32億元提高至55億元；Mini LED產能方面，去年第4季至今年第1季透過改善良率、生產效率等方法，年產能約120萬片，公司預計上半年將擴大Mini LED產能至150萬片，預估Mini LED將持續帶動2022年營運增長。

因將持續受惠於Mini LED、感測、車用等應用需求帶動，預估營收、毛利率同步走揚，營收年增8.5%，毛利率可望拉升至23.0%，EPS有近4.9元的表現。