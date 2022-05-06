快訊

名詞多霧煞煞！「快篩陽=確診」一張表看懂三類人到底指誰

政策慢半拍 讓機組員身心煎熬、地方政府疲於奔命

上網散佈「一起約FUN」被識破 東森旅遊57歲董座持毒被逮

富采公布財報 法人考量三安光電等因素投資維持中立

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

富采（3714）公布第1季財報，每股稅後純益（EPS）1.11元，同時，4月營收則是月減0.1%。投資建議方面，法人機構指出，預估Mini LED及高階應用將持續帶動2022年營運增長，惟三安光電最快於第2季加入蘋果供應鏈、且採取低價搶單策略，壓抑富采評價空間，投資建議維持中立。

法人機構表示，富采第1季營收85.4億元，季減13.2%，獲利能力方面，毛利率21.7%與上季還原後毛利率相當，因業外淨收入回升，稅前純益7.04億元，季減6.65%，此外，無一次性稅務調整且少數股權利益下降，稅後純益7.59億元，季增71.7%，EPS為1.11元。

4月營收方面，月減0.1%、年增1.4%，符合法人預期，第2季方面，因傳統淡季已過且Mini LED、高階紅光應用需求佳，預估營運動能向上。但因中國大陸疫情影響，華東地區實施嚴格封控，部分供應商、客戶停工或調降產能，且物料運輸受到限制，法人預估第2季營收季增10.65%。

2022年方面，資本支出預計由2021年的47.32億元提高至55億元；Mini LED產能方面，去年第4季至今年第1季透過改善良率、生產效率等方法，年產能約120萬片，公司預計上半年將擴大Mini LED產能至150萬片，預估Mini LED將持續帶動2022年營運增長。

因將持續受惠於Mini LED、感測、車用等應用需求帶動，預估營收、毛利率同步走揚，營收年增8.5%，毛利率可望拉升至23.0%，EPS有近4.9元的表現。

營收 Mini LED

延伸閱讀

市府加設淹水警示 強化汛期車行地下道安全

儒鴻上季EPS 6.53元 聚陽3.69元

統一超上季EPS 2.09元 本季增溫

華夏上季EPS 0.78元 台聚0.5元

相關新聞

不滿防疫太嚴 廣達上海廠驚傳員工暴動

身為全球筆電代工一哥廣達（2382）昨（5）日上海廠、達豐(上海)電腦有限公司，晚上驚傳工廠內上百名員工「沖卡」（衝撞閘...

蔡總統出席「Meta元宇宙XR Hub Taiwan」啟動典禮

蔡英文總統與美國在台協會處長孫曉雅上午出席「Meta元宇宙XR Hub Taiwan」啟動典禮致詞，這是Meta 攜手資...

鴻海股東購物節 大方抽股票

股東會旺季到，鴻海集團為回饋股東，昨（5）日宣布連續第三年舉辦「集團股東購物節」，即日起開跑，只要是鴻海集團旗下16家公...

鴻海電動車業務 有望大成長

鴻海電動車合作夥伴Fisker宣布，近期訂單量較2月公布的數字暴增五成，並將持續推出新車款。隨著Fisker的規模持續放...

鴻海4月營收微減 比預期好

鴻海昨（5）日公告4月合併營收4,864.64億元，在iPhone等產品新舊機種交替期、大陸封城導致供應鏈大亂下，僅較3...

大立光匯兌收益勁揚 唯一利多

大立光本業遭遇逆風，所幸業外比過往順遂，尤其是匯兌收益受惠新台幣貶值，有望大幅成長，即便營收下滑，法人預期，在業外匯兌收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。