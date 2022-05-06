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員工福利再提升 中華電信打造職場互助教保服務中心

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信打造全台第一家電信公司「職場互助教保服務中心」。圖／中華電信提供
中華電信打造全台第一家電信公司「職場互助教保服務中心」。圖／中華電信提供

中華電信今（6）日宣布，歷時一年多的規劃與籌備，全台第一家電信公司「職場互助教保服務中心」將於今年8月1日正式開學，讓員工和孩子「大手牽小手，一起開心上班上學去」不再是夢想。

中華電信謝繼茂董事長表示，中華電信在激勵員工衝刺事業的同時，也以實際行動支持員工平衡工作與家庭生活，除了自今年起實施獨步全台的育嬰工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時工作時間，薪資照給且不影響全勤及考績外，此次，為響應政府鼓勵生育政策及行政院「我國少子女化對策計畫」，率先同業設置「職場互助教保服務中心」，讓員工能兼顧家庭、安心工作，為個人及企業創造更高價值，創建永續的幸福企業。

中華電信表示，此次於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都設立9處16班職場互助教保服務中心，經由教育局召開甄選審議，選定經驗豐富的專業幼教團隊，並配合多元專長發展的幼教理念，規劃具有特色的教育課程，收托滿2足歲至6足歲的幼兒，對象以員工子女及孫子女為優先，鼓勵員工「願婚、敢生、樂養」，實踐幸福企業。

謝繼茂指出，中華電信也善用自身的優質產品和資通訊科技能力，於教保服務中心結合「千里眼」及「i寶貝智慧聲控服務」等軟、硬體資源。

「千里眼」是利用高速網路頻寬結合攝影機與大型雲端影像即時儲存與管理平台的監視系統，守護孩童托育安全；「i寶貝智慧聲控服務」則透過智慧音箱執行各項聲控服務，包括說故事、聽兒歌、提醒代辦事項、分班推播及各種生活資訊推播，以智慧服務創造全新E化的學習環境，讓孩子聰明學習，快樂成長。

同時，「i寶貝智慧聲控服務」整合懷斯先生「PickMeUp接送助手」，讓家長利用透過手機APP設定即可精準計算到校時間，i寶貝智慧音箱將於家長抵達時通知老師預作準備。

中華電信落實員工、員工子女照顧，營造友善職場，希望員工對公司產生滿滿的認同感及幸福感，希望帶動企業跟進，建構全面且多元的友善職場環境。

中華電信

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