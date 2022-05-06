今年首季全球伺服器出貨季減4.5% 第2季將季增8.9%
根據DIGITIMES Research分析師龔明德統計與分析，2022年第1季仍有低階IC(如PMIC)與MOSFET等元件供應長短腳問題，加上農曆過年因素，業者伺服器出貨速度較緩，雖有來自前季部分未完全滿足的訂單遞延，全球伺服器出貨量較1月預估減幅稍擴大至4.5%。預期第2季伺服器IC、零組件仍有缺口，且中國大陸封城措施將影響部分供應鏈出貨進度，所幸北美大型資料中心需求強勁支撐，預估全球伺服器出貨量將季增近9%。
預期第2季雖供應鏈仍有IC與零組件長短腳、中國大陸封城影響供應鏈人力與物流等作業，但美系雲端資料中心對伺服器需求強勁，預估亞馬遜(Amazon)、Google、Meta(原Facebook)採購量合計季增近1成5，加上品牌商戴爾(Dell)、慧與(HPE)、聯想首季出貨基期較低，以及企業客戶因應遠端辦公、數位轉型，與對內建新CPU的高效能機種需求增長，第2季全球伺服器出貨量可望達高個位數季增。
以上半年整體而言，伺服器出貨仍受IC等料件長短腳所擾，且疫情封城措施將延遲上游供應端相關零組件整備或出貨進度，惟大型資料中心及企業客戶因應雲端及遠距服務等對伺服器需求力道不墜，加上去年同期出貨基期較低，全球伺服器出貨量可望保持雙位數年增。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言