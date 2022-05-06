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今年首季全球伺服器出貨季減4.5% 第2季將季增8.9%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

根據DIGITIMES Research分析師龔明德統計與分析，2022年第1季仍有低階IC(如PMIC)與MOSFET等元件供應長短腳問題，加上農曆過年因素，業者伺服器出貨速度較緩，雖有來自前季部分未完全滿足的訂單遞延，全球伺服器出貨量較1月預估減幅稍擴大至4.5%。預期第2季伺服器IC、零組件仍有缺口，且中國大陸封城措施將影響部分供應鏈出貨進度，所幸北美大型資料中心需求強勁支撐，預估全球伺服器出貨量將季增近9%。

預期第2季雖供應鏈仍有IC與零組件長短腳、中國大陸封城影響供應鏈人力與物流等作業，但美系雲端資料中心對伺服器需求強勁，預估亞馬遜(Amazon)、Google、Meta(原Facebook)採購量合計季增近1成5，加上品牌商戴爾(Dell)、慧與(HPE)、聯想首季出貨基期較低，以及企業客戶因應遠端辦公、數位轉型，與對內建新CPU的高效能機種需求增長，第2季全球伺服器出貨量可望達高個位數季增。

以上半年整體而言，伺服器出貨仍受IC等料件長短腳所擾，且疫情封城措施將延遲上游供應端相關零組件整備或出貨進度，惟大型資料中心及企業客戶因應雲端及遠距服務等對伺服器需求力道不墜，加上去年同期出貨基期較低，全球伺服器出貨量可望保持雙位數年增。

戴爾 聯想

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