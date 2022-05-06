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三家上市公司產業類別調整

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所業於上市公司2021年度財務報告公告申報期限後，依據上市公司產業類別劃分暨調整要點，完成檢核各上市公司有無須調整產業類別，今(2022)年有台亞（2340）、普安（2495）及光麗-KY（6431）等三家上市公司調整產業類別，自2022年6月1日起開始實施。

證交所說，台亞由光電業改為半導體業；普安由其他電子業改為電腦及周邊設備業；光麗-KY由光電業改為生技醫療業。公司證券代號不予變更，仍續採用原證券代號。

為即時了解上市公司所營業務性質改變或經營策略調整情形，灣證券交易所每年定期檢討各上市公司產業類別，且配合上市公司於2013年改採國際財務報導準則(IFRSs)編製合併財務報表，產業類別調整以合併營收為劃分依據。

上市公司 證交所

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