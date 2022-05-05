AMD首款5奈米處理器最早9月推出 三巨頭爭搶台積電產能

集微網消息，業內消息人士稱，AMD預計最早將於9月推出採用台積電5nm工藝技術製造的新一代處理器。

據《電子時報》報導，AMD自2022年以來推出了一系列6nm CPU和GPU產品，台積電是其唯一的代工合作夥伴。消息人士認為，由於與台積電的密切合作，AMD有望在今年晚些時候推出新一代5nm處理器。

據其透露，即將發佈的基於Zen 4架構的AMD Ryzen 700晶片將是AMD的第一款5nm產品。AMD還將在今年晚些時候採用台積電的5nm工藝來生產下一代EYPC服務器處理器，並計劃最早在2024年開始採用台積電的3nm工藝來生產Zen 5處理器。

消息人士表示，與台積電簽約生產旗艦處理器，已經在AMD與英特爾和輝達等競爭對手的競爭中發揮了積極作用。自2019年以來，AMD在筆記本電腦、台式機和服務器處理器市場的份額不斷增加。

另一方面，英特爾和輝達都不得不調整和修改他們的戰略和產品路線圖，以應對AMD不斷上升的競爭力，他們正轉向台積電，以製造他們的5nm和以下5nm產品。

據報導，輝達已經預付了超過100億美元，要求台積電為其即將推出的GPU提供5nm及以下工藝製造。輝達近兩年前推出的RTX 30晶片使用的是三星的8nm代工工藝。

消息人士透露，輝達將採用台積電的5nm工藝平台，包括N5、N4和它們的增強版本，用於即將於8月至9月發佈的GeForce RTX 40系列。輝達也已向台積電預付費，要求後者在2024年底前實現3nm工藝製造。

消息人士稱，英特爾預計也將向台積電尋求新處理器的供應。英特爾已經是台積電5nm和7nm工藝平台的客戶，也是排隊購買台積電3nm和2nm產能的少數客戶之一。