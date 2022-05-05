快訊

隋棠PCR 2次「陰轉陽」確診 保護家中3孩搬出隔離中

嚇壞...養護機構爆群聚感染 殯葬業者火化亡者才知曾確診

大型成長股拖累 美國股市開盤下挫

AMD首款5奈米處理器最早9月推出 三巨頭爭搶台積電產能

集微網 / 集微網
台積電。路透
台積電。路透

集微網消息，業內消息人士稱，AMD預計最早將於9月推出採用台積電5nm工藝技術製造的新一代處理器。

據《電子時報》報導，AMD自2022年以來推出了一系列6nm CPU和GPU產品，台積電是其唯一的代工合作夥伴。消息人士認為，由於與台積電的密切合作，AMD有望在今年晚些時候推出新一代5nm處理器。

據其透露，即將發佈的基於Zen 4架構的AMD Ryzen 700晶片將是AMD的第一款5nm產品。AMD還將在今年晚些時候採用台積電的5nm工藝來生產下一代EYPC服務器處理器，並計劃最早在2024年開始採用台積電的3nm工藝來生產Zen 5處理器。

消息人士表示，與台積電簽約生產旗艦處理器，已經在AMD與英特爾輝達等競爭對手的競爭中發揮了積極作用。自2019年以來，AMD在筆記本電腦、台式機和服務器處理器市場的份額不斷增加。

另一方面，英特爾和輝達都不得不調整和修改他們的戰略和產品路線圖，以應對AMD不斷上升的競爭力，他們正轉向台積電，以製造他們的5nm和以下5nm產品。

據報導，輝達已經預付了超過100億美元，要求台積電為其即將推出的GPU提供5nm及以下工藝製造。輝達近兩年前推出的RTX 30晶片使用的是三星的8nm代工工藝。

消息人士透露，輝達將採用台積電的5nm工藝平台，包括N5、N4和它們的增強版本，用於即將於8月至9月發佈的GeForce RTX 40系列。輝達也已向台積電預付費，要求後者在2024年底前實現3nm工藝製造。

消息人士稱，英特爾預計也將向台積電尋求新處理器的供應。英特爾已經是台積電5nm和7nm工藝平台的客戶，也是排隊購買台積電3nm和2nm產能的少數客戶之一。

台積電 AMD 輝達 英特爾

延伸閱讀

三大黑天鵝衝擊 今年第2季全球NB出貨將季減7.2%

伺服器代工廠 接單跟著旺

全民權證／合晶 選逾100天期

力成、旺宏 小摩喊買

相關新聞

美商邁凌科技將溢價48%收購慧榮 躋身全球前十大IC設計

美商邁凌科技（ MaxLinear）和慧榮科技（SIMO）今日共同宣布，雙方達成最終協議，並由美商邁凌科技依約透過現金與...

AMD首款5奈米處理器最早9月推出 三巨頭爭搶台積電產能

集微網消息，業內消息人士稱，AMD預計最早將於9月推出採用台積電5nm工藝技術製造的新一代處理器。

技嘉創辦人搶著掏錢當股東 20年沒賠過錢的美達科技有何魅力？

剛掛牌的半導體測試設備供應商美達科技（6735），其背後有個響亮亮的股東們，就是主機板與顯示卡品牌大廠技嘉（2376）創辦人葉培城、劉明雄、廖德和，為何技嘉這三位創辦人，20年前就捧著現金要投資美達？

明基材電池隔離膜新產能年底開出 年產1億平方公尺

偏光片廠明基材料董事長陳建志今天在線上法人說明會表示，電池隔離膜蕪湖廠新產能今年第4季可望開出，年產能將達1億平方公尺，...

聯華神通集團通吃傳產與科技 陸續繳出亮麗成績單

聯華神通集團董事長苗豐強接任工總理事長，帶領的聯華神通集團橫跨傳產與科技產業，各領域皆陸續繳出亮麗成績單，實力堅強。

搭Wifi升級商機 瑞昱4月營收逾104億

儘管終端市場雜音不斷，網通晶片廠瑞昱（2379）4月營收達新台幣104.06億元，為單月營收歷史次高。法人認為，商用PC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。