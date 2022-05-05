明基醫、康科特合資明悅智醫 打造數位牙科一條龍平台

明基醫（4116）旗下專業醫療管理顧問公司康科特（6518）今（5）日表示，加入明基佳世達醫療艦隊不到半年，受惠於集團資源整合效應，綜效持續顯現，擬與明基三豐共同投資設立明悅智醫公司，將打造數位牙科一條龍服務平台。

明悅智醫公司實收資本2億1,000萬元，其中康科特以現金出資8,000萬元，持股比例為38.1%，明基三豐現金出資4,000萬元，持股比例為19.04%，合計1億2,000萬元，兩公司持股比總和為57.14%，未來將提供牙科診所數位轉型規劃、醫材買賣、人力服務、設備租賃、廣告行銷等業務服務。

康科特表示，這家新成的明悅智醫，將結合康科特醫療管理專長，與集團在數位牙科醫療的技術開發與品牌拓展實力，將研發、生產、銷售與醫療服務串成一條龍服務平台，為牙科診所提供數位轉型與經營管理整合服務，使醫師能將精力放在醫療技術的提升和對患者的治療上。

衛福部「109年國民醫療保健支出報告」指出，個人醫療保健支出中，牙醫門診費用從2010年805億元，成長至至2020年的1,220億元，年複合成率為52%。

康科特董事長劉靜怡表示，在全球人口高齡化、牙齒健康與美觀意識抬頭的驅動下，全球牙科醫材市場將逐年成長。康科特為專業醫療管理顧問公司，主要核心業務為提供地區醫院、與專科醫院經營管理的完整配套服務，與醫療設備耗材的供應等，特別深耕於銀髮醫療照護相關科別。為了擴大醫療管理顧問市場版圖，設立明悅智醫，可將康科特的地區醫院管理服務延伸至牙科科別，未來可望放大康科特營收規模與貢獻獲利。

康科特總經理林盈州表示，去年年底康科特加入明基佳世達醫療艦隊，短短半年不到即展現合併效應，集團因看好牙科市場成長性，與產業數位化趨勢，旗下明基口腔布局數位牙科醫材事業多年，結合康科特在醫療管理顧問的專業共同成立明悅智醫，未來將集團由數位牙科整合方案與牙材販售延伸到數位牙科醫療服務，建立研發、生產、銷售與醫療服務一條龍的事業。