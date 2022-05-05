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美光宣布 盧東暉接任台灣美光董事長

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
台灣美光董事長盧東暉將負責管理美光在台中與桃園的製造廠並主導美光台灣的經營策略，以實現公司整體發展目標。照片／公司提供。
台灣美光董事長盧東暉將負責管理美光在台中與桃園的製造廠並主導美光台灣的經營策略，以實現公司整體發展目標。照片／公司提供。

現階段在台最大投資外商的美商記憶體大廠美光（Micron）今（5）日宣布，來自中國與長年在英特爾的盧東暉出任前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長，他將負責管理美光在台中與桃園的製造廠並主導美光台灣的經營策略，以實現公司整體發展目標。

美光表示，盧東暉擁有超過20年的半導體產業經驗，他以技術開發與移轉、良率改善和晶圓廠建設見長。加入美光前，他擔任英特爾製造、供應鏈和營運集團副總裁暨戰略規劃部聯席總經理，負責新廠區啟用的整合規劃管理，並推動全球擴張策略計劃。

此外，盧東暉在發展英特爾的記憶體業務上也扮演重要領導角色，他曾成功完成美光與英特爾聯合開發的3D NAND 快閃記憶體及Optane技術節點移轉，並帶領英特爾3D NAND快閃記憶體製程研發團隊，成功開發次世代浮柵式NAND快閃記憶體。

盧東暉擁有北京清華大學材料科學與工程學士學位、俄亥俄州立大學材料科學與工程博士學位。此外，他也取得美國加州大學柏克萊分校和紐約哥倫比亞大學的聯合企業管理碩士學位。

美光全球前段營運資深副總裁Buddy Nicoson表示，很高興盧東暉加入美光的領導團隊，美光將借重他豐富的產業經驗和專業技術，為美光在台的卓越製造中心做出貢獻。隨著記憶體市場機會持續成長與發展，相信盧東暉將能帶領團隊滿足客戶需求，並進一步鞏固美光在先進DRAM 技術和製造的領導地位。

盧東暉指出，美光在台的營運對強化其全球布局的策略，並維持 DRAM 技術於全球的領導地位發揮著關鍵作用。他很榮幸能和管理團隊一同規劃及推動台灣美光的技術發展藍圖，進一步擴展在地的夥伴及客戶生態系統，並透過世界級的成本管控、品質最佳化和計畫性部署，以達成技術和製造方面的突破。

美光 快閃記憶體 英特爾

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